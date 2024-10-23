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Дело о 20 млн гривен. Нардепа Кормышкину не арестовали, за нее поручились Арахамия и Ким

Фото: Ирина Кормышкина, нардеп (Facebook Ирины Кормышкиной)
Автор: Иван Носальский

Лидер фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия и глава Николаевской ОВА Виталий Ким поручились за нардепа Ирину Кормышкину. Ее подозревают в незаконном обогащении на 20 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram.

"Поручителями суд определил двух человек: председателя фракции Верховной Рады Украины Д. Арахамию и председателя одной из областных военных администраций В. Кима", - сказано в сообщении САП. 

Как отметили в прокуратуре, подозреваемую обязали в течение двух месяцев:

  • сообщать следователю, прокурору или суд об изменении своего места жительства и места работы;
  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами.

Дело Кормышкиной

Напомним, 17 октября стало известно, что Кормышкиной сообщили о подозрении в незаконном обогащении.

По версии правоохранителей, она в 2021-2022 гг. приобрела активы на сумму более 20 млн гривен, но в то время ее официальный доход составил не более 2,7 млн гривен.

Более детально о Кормышкиной - в материале РБК-Украина.

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Давид АрахамияСудКоррупцияВиталий Ким