Дело о 20 млн гривен. Нардепа Кормышкину не арестовали, за нее поручились Арахамия и Ким

Лидер фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия и глава Николаевской ОВА Виталий Ким поручились за нардепа Ирину Кормышкину. Ее подозревают в незаконном обогащении на 20 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram.
"Поручителями суд определил двух человек: председателя фракции Верховной Рады Украины Д. Арахамию и председателя одной из областных военных администраций В. Кима", - сказано в сообщении САП.
Как отметили в прокуратуре, подозреваемую обязали в течение двух месяцев:
Напомним, 17 октября стало известно, что Кормышкиной сообщили о подозрении в незаконном обогащении.
По версии правоохранителей, она в 2021-2022 гг. приобрела активы на сумму более 20 млн гривен, но в то время ее официальный доход составил не более 2,7 млн гривен.
Более детально о Кормышкиной - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.