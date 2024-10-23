Дело о 20 млн гривен. Нардепа Кормышкину не арестовали, за нее поручились Арахамия и Ким

Дело Кормышкиной

Напомним, 17 октября стало известно, что Кормышкиной сообщили о подозрении в незаконном обогащении.

По версии правоохранителей, она в 2021-2022 гг. приобрела активы на сумму более 20 млн гривен, но в то время ее официальный доход составил не более 2,7 млн гривен.

Более детально о Кормышкиной - в материале РБК-Украина.

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