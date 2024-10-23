Справа про 20 млн гривень. Нардепа Кормишкіну не арештували, за неї поручилися Арахамія та Кім

Справа Кормишкіної

Нагадаємо, 17 жовтня стало відомо, що Кормишкіній повідомили про підозру у незаконному збагаченні.

За версією правоохоронців, вона у 2021-2022 рр. придбала активи на суму понад 20 млн гривень, але на той час її офіційний дохід становив не більше 2,7 млн гривень.

Більш детально про Кормишкіну - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.