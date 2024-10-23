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Справа про 20 млн гривень. Нардепа Кормишкіну не арештували, за неї поручилися Арахамія та Кім

Фото: Ірина Кормишкіна, нардеп (Facebook Ірини Кормишкіної)
Автор: Іван Носальський

Лідер фракції "Слуга народу" у Раді Давид Арахамія та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім поручилися за нардепа Ірину Кормишкіну. Її підозрюють у незаконному збагаченні на 20 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в Telegram.

"Поручителями суд визначив двох осіб: голову фракції Верховної Ради України Д. Арахамію та голову однієї з обласних військових адміністрацій В. Кіма", - сказано в повідомленні САП.

Як зазначили у прокуратурі, підозрювану зобов'язали протягом двох місяців:

  • повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд до України;
  • утримуватися від спілкування з визначеними в ухвалі слідчого судді особами.

Справа Кормишкіної

Нагадаємо, 17 жовтня стало відомо, що Кормишкіній повідомили про підозру у незаконному збагаченні.

За версією правоохоронців, вона у 2021-2022 рр. придбала активи на суму понад 20 млн гривень, але на той час її офіційний дохід становив не більше 2,7 млн гривень.

Більш детально про Кормишкіну - у матеріалі РБК-Україна.

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Давид АрахаміяСудКорупціяВиталий Ким