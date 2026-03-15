Спортсмены-оккупанты: Украина ударила санкциями по 10 российским паралимпийцам

Под санкции попали 10 российских паралимпийцев. Все они приняли участие в захватнической войне России против Украины.

Спортсмены распространяют российскую пропаганду и используют спортивные мероприятия как площадку для отбеливания российских преступлений и оккупации.

В санкционный пакет по ВПК вошло 130 физических и 48 юридических лиц.

Среди них компания, которая причастна к поставке компонентов для производства спутниковой навигационной аппаратуры серии "Комета" (их требует в российских дронах, крылатых и баллистических ракетах, управляемых боеприпасах, самолетах, которыми Россия обстреливает украинские города и общины).

Также в списке предприятия, задействованные в производстве ракетного комплекса "Орешник".

В список включили и компании и граждан Ирана, которые причастны к изготовлению иранских дронов и ракет, применяемых не только против Украины, но и на Ближнем Востоке против страны Залива.

Эти юридические и физические лица помогли запустить Россию, развернуть и масштабировать производство "Шахедов" в России.

Санкции применены и к иранским инструкторам, которые готовили российских операторов "Шахедов", которые затем атаковали украинский город и энергетические объекты.