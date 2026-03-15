UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Спортсмени-окупанти: Україна ударила санкціями по 10 російських паралімпійцях

11:39 15.03.2026 Нд
2 хв
Вони використовують спортивні заходи як майданчик для відбілювання злочинів РФ
aimg Тетяна Степанова
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна ввела санкції проти російських паралімпійців, які брали участь у війні. Ще один пакет обмежень стосується російських та іранських компаній і громадян, які обслуговують ВПК держави-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази президента України Володимира Зеленського.

Під санкції потратили 10 російських паралімпійців. Усі вони взяли участь у загарбницькій війні Росії проти України.

Спортсмени поширюють російську пропаганду й використовують спортивні заходи як майданчик для відбілювання російських злочинів та окупації.

До санкційного пакету щодо ВПК увійшло 130 фізичних і 48 юридичних осіб.

Серед них компанія, яка причетна до постачання компонентів для виробництва супутникової навігаційної апаратури серії "Комета" (їх вимагає в російських дронах, крилатих і балістичних ракетах, керованих бойових припасах, літаках, якими Росія обстрілює українські міста й громади).

Також у списку підприємства, залучені до виробництва ракетного комплексу "Орєшнік".

До списку включили й компанії та громадян Ірану, які причетні до виготовлення іранських дронів і ракет, що їх застосовують не тільки проти України, а й на Близькому Сході проти країни Затоки.

Ці юридичні та фізичні особи допомогли запустити Росію, розгортати й масштабувати виробництво "Шахедів" у Росії.

Санкції застосовані і до іранських інструкторів, які готували російських операторів "Шахедів", що потім атакували українське місто й енергетичні об’єкти.

Російські спортсмени воюють проти України

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка разом із партнерами викрила масштабну схему легалізації російських військових у міжнародному паралімпійському русі.

ГУР МО України у співпраці з Мінмолодьспорту та Центром протидії дезінформації оприлюднили дані російських спортсменів, які потрапили в паралімпійський спорт у межах реабілітаційних програм для учасників так званої "СВО".

Десятки окупантів, які брали участь у наступі на Київ, штурмах Авдіївки та Попасної, наразі офіційно числяться у спортивних збірних країни-агресора.

Фактично, таким чином Росія намагається легалізувати колишніх комбатантів, які отримали інвалідності під час агресії проти України, інтегруючи їх у світову спортивну спільноту.

Також нещодавно українська розвідка оприлюднила дані щодо шести російських спортсменів-паралімпійців, які брали безпосередню участь у війні проти України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяВійна в Україні