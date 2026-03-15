Спортсмени-окупанти: Україна ударила санкціями по 10 російських паралімпійцях

Україна ввела санкції проти російських паралімпійців, які брали участь у війні. Ще один пакет обмежень стосується російських та іранських компаній і громадян, які обслуговують ВПК держави-агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази президента України Володимира Зеленського.
Під санкції потратили 10 російських паралімпійців. Усі вони взяли участь у загарбницькій війні Росії проти України.
Спортсмени поширюють російську пропаганду й використовують спортивні заходи як майданчик для відбілювання російських злочинів та окупації.
До санкційного пакету щодо ВПК увійшло 130 фізичних і 48 юридичних осіб.
Серед них компанія, яка причетна до постачання компонентів для виробництва супутникової навігаційної апаратури серії "Комета" (їх вимагає в російських дронах, крилатих і балістичних ракетах, керованих бойових припасах, літаках, якими Росія обстрілює українські міста й громади).
Також у списку підприємства, залучені до виробництва ракетного комплексу "Орєшнік".
До списку включили й компанії та громадян Ірану, які причетні до виготовлення іранських дронів і ракет, що їх застосовують не тільки проти України, а й на Близькому Сході проти країни Затоки.
Ці юридичні та фізичні особи допомогли запустити Росію, розгортати й масштабувати виробництво "Шахедів" у Росії.
Санкції застосовані і до іранських інструкторів, які готували російських операторів "Шахедів", що потім атакували українське місто й енергетичні об’єкти.
Нагадаємо, нещодавно українська розвідка разом із партнерами викрила масштабну схему легалізації російських військових у міжнародному паралімпійському русі.
ГУР МО України у співпраці з Мінмолодьспорту та Центром протидії дезінформації оприлюднили дані російських спортсменів, які потрапили в паралімпійський спорт у межах реабілітаційних програм для учасників так званої "СВО".
Десятки окупантів, які брали участь у наступі на Київ, штурмах Авдіївки та Попасної, наразі офіційно числяться у спортивних збірних країни-агресора.
Фактично, таким чином Росія намагається легалізувати колишніх комбатантів, які отримали інвалідності під час агресії проти України, інтегруючи їх у світову спортивну спільноту.
Також нещодавно українська розвідка оприлюднила дані щодо шести російських спортсменів-паралімпійців, які брали безпосередню участь у війні проти України.