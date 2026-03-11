ua en ru
Ср, 11 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Чемпионы террора": ГУР обнародовало данные о спортсменах РФ, которые воевали против Украины

14:10 11.03.2026 Ср
3 мин
Среди них офицеры и депутаты, которые планируют участие в международных соревнованиях
aimg Татьяна Степанова
"Чемпионы террора": ГУР обнародовало данные о спортсменах РФ, которые воевали против Украины Фото: ГУР обнародовало данные о российских спортсменах, которые воевали против Украины (Getty Images)

Украинская разведка обнародовала данные о шести российских спортсменах-паралимпийцах, которые принимали непосредственное участие в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины и портал "War&Sanctions".

Отмечается, что данные обнародовало ГУР в сотрудничестве с Министерством молодежи и спорта и Центром противодействия дезинформации СНБО Украины.

Среди обнародованных российских "параспортсменов":

  1. Артемий Репкин - подполковник вооруженных сил РФ, член паралимпийской сборной Чувашии по легкой атлетике, участник Чемпионата мира Международного совета военного спорта (CISM) по параатлетике 2025 года в Кито (Эквадор) в составе сборной команды вооруженных сил России, депутат чебоксарского городского совета депутатов, член всероссийской политической партии "Единая Россия" и непосредственный участник войны против Украины в статусе заместителя командира 96-й отдельной разведывательной бригады 1-й танковой армии.
  2. Дмитрий Борисов - капитан вооруженных сил РФ, член паралимпийской сборной России по пауэрлифтингу, капитан команды ветеранов так называемой "СВО" по следж-хоккею "звезда", участвовал в войне против Украины в должности командира мотострелковой роты 69-й гвардейской мотострелковой дивизии;
  3. Антон Лишик - старший прапорщик вооруженных сил РФ, член сборной команды вооруженных сил России, участник чемпионата мира по стрельбе из лука Международного совета военного спорта 2024 года в Дакке (Бангладеш), действующий участник войны против Украины, старшина дисциплинарной роты 36-го отдельного дисциплинарного батальона.
  4. Андрей Ровенский - член сборной Новосибирской области по пауэрлифтингу. В 2025 году участвовал в тренировочных сборах вместе с национальной сборной по пауэрлифтингу для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Непосредственный добровольный участник войны против Украины, бывший десантник, участвовал в боевых действиях на временно оккупированной Луганщине в должности старшего стрелка.

"Такие российские атлеты должны быть исключены из мирового спортивного сообщества и отстранены от участия в международных соревнованиях, даже в нейтральном статусе. Государство-агрессор использует паралимпийский спорт как инструмент для полноценного возвращения в мировое спортивное сообщество", - отметили в ГУР.

Российские спортсмены воюют против Украины

Напомним, недавно украинская разведка вместе с партнерами разоблачила масштабную схему легализации российских военных в международном паралимпийском движении.

ГУР МО Украины в сотрудничестве с Минмолодьспорта и Центром противодействия дезинформации обнародовали данные российских спортсменов, которые попали в паралимпийский спорт в рамках реабилитационных программ для участников так называемой "СВО".

Десятки оккупантов, которые участвовали в наступлении на Киев, штурмах Авдеевки и Попасной, сейчас официально числятся в спортивных сборных страны-агрессора. Фактически, таким образом Россия пытается легализовать бывших комбатантов, которые получили инвалидности во время агрессии против Украины, интегрируя их в мировое спортивное сообщество.

Скандальное решение в отношении РФ и Беларуси

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) официально предоставил право десяти спортсменам из России и Белоруссии участвовать в зимней Паралимпиаде-2026, которая стартовала 6 марта.

Согласно решению, шесть российских атлетов будут соревноваться в горнолыжном спорте, сноубординге и лыжных гонках, а четыре представителя Беларуси - исключительно в лыжных гонках.

Главной особенностью этого допуска является возвращение национальной символики: впервые с 2014 года российские параатлеты выступают под флагом своего государства. Это решение фактически отменяет ограничения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ГУР Санкции против России Война в Украине Спортсмены
Новости
Украина получит 90 млрд евро, несмотря на Орбана: Politico раскрыло план ЕС
Украина получит 90 млрд евро, несмотря на Орбана: Politico раскрыло план ЕС
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко