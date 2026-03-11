"Чемпионы террора": ГУР обнародовало данные о спортсменах РФ, которые воевали против Украины

Украинская разведка обнародовала данные о шести российских спортсменах-паралимпийцах, которые принимали непосредственное участие в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины и портал "War&Sanctions" .

"Такие российские атлеты должны быть исключены из мирового спортивного сообщества и отстранены от участия в международных соревнованиях, даже в нейтральном статусе. Государство-агрессор использует паралимпийский спорт как инструмент для полноценного возвращения в мировое спортивное сообщество", - отметили в ГУР.

Отмечается, что данные обнародовало ГУР в сотрудничестве с Министерством молодежи и спорта и Центром противодействия дезинформации СНБО Украины.

Российские спортсмены воюют против Украины

Напомним, недавно украинская разведка вместе с партнерами разоблачила масштабную схему легализации российских военных в международном паралимпийском движении.

ГУР МО Украины в сотрудничестве с Минмолодьспорта и Центром противодействия дезинформации обнародовали данные российских спортсменов, которые попали в паралимпийский спорт в рамках реабилитационных программ для участников так называемой "СВО".

Десятки оккупантов, которые участвовали в наступлении на Киев, штурмах Авдеевки и Попасной, сейчас официально числятся в спортивных сборных страны-агрессора. Фактически, таким образом Россия пытается легализовать бывших комбатантов, которые получили инвалидности во время агрессии против Украины, интегрируя их в мировое спортивное сообщество.

Скандальное решение в отношении РФ и Беларуси

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) официально предоставил право десяти спортсменам из России и Белоруссии участвовать в зимней Паралимпиаде-2026, которая стартовала 6 марта.

Согласно решению, шесть российских атлетов будут соревноваться в горнолыжном спорте, сноубординге и лыжных гонках, а четыре представителя Беларуси - исключительно в лыжных гонках.

Главной особенностью этого допуска является возвращение национальной символики: впервые с 2014 года российские параатлеты выступают под флагом своего государства. Это решение фактически отменяет ограничения.