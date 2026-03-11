"Чемпионы террора": ГУР обнародовало данные о спортсменах РФ, которые воевали против Украины
Украинская разведка обнародовала данные о шести российских спортсменах-паралимпийцах, которые принимали непосредственное участие в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины и портал "War&Sanctions".
Отмечается, что данные обнародовало ГУР в сотрудничестве с Министерством молодежи и спорта и Центром противодействия дезинформации СНБО Украины.
Среди обнародованных российских "параспортсменов":
- Артемий Репкин - подполковник вооруженных сил РФ, член паралимпийской сборной Чувашии по легкой атлетике, участник Чемпионата мира Международного совета военного спорта (CISM) по параатлетике 2025 года в Кито (Эквадор) в составе сборной команды вооруженных сил России, депутат чебоксарского городского совета депутатов, член всероссийской политической партии "Единая Россия" и непосредственный участник войны против Украины в статусе заместителя командира 96-й отдельной разведывательной бригады 1-й танковой армии.
- Дмитрий Борисов - капитан вооруженных сил РФ, член паралимпийской сборной России по пауэрлифтингу, капитан команды ветеранов так называемой "СВО" по следж-хоккею "звезда", участвовал в войне против Украины в должности командира мотострелковой роты 69-й гвардейской мотострелковой дивизии;
- Антон Лишик - старший прапорщик вооруженных сил РФ, член сборной команды вооруженных сил России, участник чемпионата мира по стрельбе из лука Международного совета военного спорта 2024 года в Дакке (Бангладеш), действующий участник войны против Украины, старшина дисциплинарной роты 36-го отдельного дисциплинарного батальона.
- Андрей Ровенский - член сборной Новосибирской области по пауэрлифтингу. В 2025 году участвовал в тренировочных сборах вместе с национальной сборной по пауэрлифтингу для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Непосредственный добровольный участник войны против Украины, бывший десантник, участвовал в боевых действиях на временно оккупированной Луганщине в должности старшего стрелка.
"Такие российские атлеты должны быть исключены из мирового спортивного сообщества и отстранены от участия в международных соревнованиях, даже в нейтральном статусе. Государство-агрессор использует паралимпийский спорт как инструмент для полноценного возвращения в мировое спортивное сообщество", - отметили в ГУР.
Российские спортсмены воюют против Украины
Напомним, недавно украинская разведка вместе с партнерами разоблачила масштабную схему легализации российских военных в международном паралимпийском движении.
ГУР МО Украины в сотрудничестве с Минмолодьспорта и Центром противодействия дезинформации обнародовали данные российских спортсменов, которые попали в паралимпийский спорт в рамках реабилитационных программ для участников так называемой "СВО".
Десятки оккупантов, которые участвовали в наступлении на Киев, штурмах Авдеевки и Попасной, сейчас официально числятся в спортивных сборных страны-агрессора. Фактически, таким образом Россия пытается легализовать бывших комбатантов, которые получили инвалидности во время агрессии против Украины, интегрируя их в мировое спортивное сообщество.
Скандальное решение в отношении РФ и Беларуси
Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) официально предоставил право десяти спортсменам из России и Белоруссии участвовать в зимней Паралимпиаде-2026, которая стартовала 6 марта.
Согласно решению, шесть российских атлетов будут соревноваться в горнолыжном спорте, сноубординге и лыжных гонках, а четыре представителя Беларуси - исключительно в лыжных гонках.
Главной особенностью этого допуска является возвращение национальной символики: впервые с 2014 года российские параатлеты выступают под флагом своего государства. Это решение фактически отменяет ограничения.