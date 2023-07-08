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Спортсменам из России и Беларуси разрешат выступать на Азиатских играх

Фото: спортсмены из России и Белоруси смогут выступать на Азиатских играх (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Спортсмены из России и Белоруси смогут выступать на Азиатских играх. Около 500 спортсменов будут допущены к участию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Inside the Games .

До 500 спортсменов из России и Беларуси будут допущены к участию в нынешних измененных Азиатских играх в Ханчжоу, чтобы помочь им квалифицироваться на Олимпиаду в Париже в следующем году, как было решено сегодня.

Руководящие органы каждого из 31 вида спорта, включенного в программу Олимпиады 2024 года в Париже, будут решать, позволят ли они спортсменам из России и Беларуси принять участие в соревнованиях.

Спортсмены будут соревноваться на Играх, которые пройдут с 23 сентября по 8 октября, под нейтральным флагом, а использование национальной символики будет запрещено.

Перспектива участия российских и белорусских спортсменов в Азиатских играх, которые состоятся в этом году после того, как были отложены в прошлом году из-за пандемии COVID-19, впервые появилась в январе после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что хочет допустить их к соревнованиям в Париже в 2024 году.

Спортсмены из России и Беларуси были практически отстранены от международных соревнований с марта 2022 года после вторжения Москвы в Украину.

Сегодня исполняется 500 лет со дня нападения на Украину президента России Владимира Путина.

Ранее Минмолодежьспорта обнародовало приказ о запрете сборным Украины соревноваться вместе с атлетами из РФ и Беларуси. Ограничения касались олимпийских, неолимпийских и паралимпийских видов спорта. Федерации обязаны были отозвать украинцев с турниров, если там будут белорусские или российские спортсмены.

Впоследствии министерство изменило решение об участии украинцев в соревнованиях с россиянами. Теперь в приказе вместо "запрета" указано "не командировать" украинские делегации на соревнования с российскими и белорусскими спортсменами. Остальные пункты оставили без изменений.

Кстати, накануне рассказали об особенностях футбольных турниров на летних Олимпийских играх.

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