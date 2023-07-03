Украина едет на Олимпийские игры: Степаненко, Ярмоленко и другие могут превзойти Блохина

Молодежная сборная Украины выходом в полуфинал чемпионата Европы-2023 гарантировала поездку на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Попасть на соревнования могут и взрослые звезды отечественного футбола.

Уверенная победа сборной Украины U-21 над Францией накануне позволила лишь в пятый раз в истории отправить "сине-желтых" на летнюю Олимпиаду в командном виде спорта. Сразу три сборные представляли Украину на Играх-1996 в Атланте – женские баскетбольная и волейбольная, а также мужская по водному поло. В свою очередь в 2004-м в Афины поехала женская гандбольная сборная.

В советское время все футболисты считались любителями, так что на Олимпиады сборная СССР ездила с "накручиванием" функционеров и в основном в сильнейших составах. Но после триумфа на Играх-1956 в Стокгольме олимпийское "золото" постоянно обходило Страну советов. К примеру, в 1976-м не помог даже десант из лучшей команды Европы – киевского "Динамо".

Но даже обладатель "Золотого мяча" Олег Блохин не снял проклятие сборной СССР. Советские футболисты завершили турнир с "бронзой", а на домашней Олимпиаде в Москве только повторили это достижение. Пропустив Игры в Лос-Анджелесе в 1984 году, под руководством манкурта Бышовца советские футболисты выиграли золотые медали в 1988-м.

Та победа была бы невозможна без украинцев. Защитник "Днепра" Алексей Чередник, его будущий одноклубник Евгений Яровенко, полузащитник "Динамо" Алексей Михайличенко, еще один днепровец Вадим Тищенко, нападающий "Днепра" Владимир Лютый были кузнецами одного из последних триумфов советского футбола. А Михайличенко еще и поехал во взрослую сборную, чтобы дойти до финала Евро-1988...

С тех пор футбольные турниры Олимпиад поменялись. Перед Играми 1992 года ввели правило, по которому участвовать в соревнованиях могут футболисты в возрасте до 23 лет. Впоследствии в заявку разрешили включать трех исполнителей вне ограничений. На перенесенные из-за COVID на год Олимпийские игры в Токио допустили всех, кто родился после 1 января 1997 года.

Итак, на Игры в Париже, вероятнее всего, смогут поехать 19 украинцев 2001 года рождения и младше. Возможность взять трех "дядей" в компанию к молодым станет большим вызовом для тренерского штаба молодежки и интригой для болельщиков. Пока неизвестными остаются критерии.

Первый вариант – кадровый дефицит. Предугадать игровой уровень нынешнего призыва сборной U-21 через год невозможно. Фактор травм тоже никто не отменял. Но на любую позицию на поле Руслан Ротань с помощниками смогут взять взрослого. В национальной команде почти каждый основной исполнитель имеет равноценную замену.

Второй вариант – "за заслуги". На Олимпийские игры-2020 за очередным трофеем отправился бразильский ветеран Дани Алвес и пополнил коллекцию олимпийским "золотом". Почему бы не подарить возможность завоевать медаль кому-нибудь из ветеранов? Тому же Ярмоленко следующим летом будет 34, Степаненко – 33, а Бущану – 30.

Третий вариант – эффект усиления. Многие исполнители среднего возраста способны усилить молодежку "сине-желтых". Вскоре 26-летний Цыганков засверкал в "Жироне" после стагнации в родном "Динамо", а голеадор Довбик стал лучшим бомбардиром УПЛ на пороге своего 26-летия. А еще стоит надеяться на сильные выступления и в следующем году уже 25-летнего Миколенко или 28-летнего Матвиенко.

Первая в истории олимпийская сборная Украины по футболу, несомненно, будет уникальной. Тренерский штаб еще до старта турнира должен будет решить кадровую головоломку. Главным же кадровым принципом должен стать девиз из сферы медицинской этики – "Прежде всего не навреди".