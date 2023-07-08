Спортсменам з Росії та Білорусі дозволять виступати на Азійських іграх

До 500 спортсменів з Росії та Білорусі будуть допущені до участі в цьогорічних змінених Азійських іграх в Ханчжоу, щоб допомогти їм кваліфікуватися на Олімпіаду в Парижі наступного року, як було вирішено сьогодні.

Керівні органи кожного з 31 виду спорту, що включеного до програми Олімпіади 2024 року в Парижі, вирішуватимуть, чи дозволять вони спортсменам з Росії та Білорусі взяти участь у змаганнях.

Спортсмени змагатимуться на Іграх, які відбудуться з 23 вересня по 8 жовтня, під нейтральним прапором, а використання національної символіки буде заборонено.

Перспектива участі російських і білоруських спортсменів в Азійських іграх, які відбудуться цього року після того, як були відкладені минулого року через пандемію COVID-19, вперше з'явилася в січні після того, як Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив, що хоче допустити їх до змагань у Парижі 2024 року.

Спортсмени з Росії та Білорусі були практично відсторонені від міжнародних змагань з березня 2022 року після вторгнення Москви в Україну.

Сьогодні виповнюється 500 років з дня нападу на Україну президента Росії Володимира Путіна.

Раніше Мінмолодьспорту оприлюднило наказ про заборону збірним України змагатися разом із атлетами з РФ і Білорусі. Обмеження стосувалися олімпійських, неолімпійських і паралімпійських видів спорту. Федерації були зобов'язані відкликати українців із турнірів, якщо там будуть білоруські чи російські спортсмени.

Згодом міністерство змінило рішення щодо участі українців у змаганнях з росіянами. Відтепер у наказі замість "заборони" вказано "не відряджати" українські делегації на змагання з російськими та білоруськими спортсменами. Решту пунктів залишили без змін.

До слова, напередодні розповіли про особливості футбольних турнірів на літніх Олімпійських іграх.

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