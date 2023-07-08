UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Спортсменам з Росії та Білорусі дозволять виступати на Азійських іграх

Фото: спортсмени з Росії та Білорусі зможуть виступати на Азійських іграх (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Спортсмени з Росії та Білорусі зможуть виступати на Азійських іграх. Майже 500 спортсменів будуть допущені до участі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Inside the Games.

До 500 спортсменів з Росії та Білорусі будуть допущені до участі в цьогорічних змінених Азійських іграх в Ханчжоу, щоб допомогти їм кваліфікуватися на Олімпіаду в Парижі наступного року, як було вирішено сьогодні.

Керівні органи кожного з 31 виду спорту, що включеного до програми Олімпіади 2024 року в Парижі, вирішуватимуть, чи дозволять вони спортсменам з Росії та Білорусі взяти участь у змаганнях.

Спортсмени змагатимуться на Іграх, які відбудуться з 23 вересня по 8 жовтня, під нейтральним прапором, а використання національної символіки буде заборонено.

Перспектива участі російських і білоруських спортсменів в Азійських іграх, які відбудуться цього року після того, як були відкладені минулого року через пандемію COVID-19, вперше з'явилася в січні після того, як Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив, що хоче допустити їх до змагань у Парижі 2024 року.

Спортсмени з Росії та Білорусі були практично відсторонені від міжнародних змагань з березня 2022 року після вторгнення Москви в Україну.

Сьогодні виповнюється 500 років з дня нападу на Україну президента Росії Володимира Путіна.

Раніше Мінмолодьспорту оприлюднило наказ про заборону збірним України змагатися разом із атлетами з РФ і Білорусі. Обмеження стосувалися олімпійських, неолімпійських і паралімпійських видів спорту. Федерації були зобов'язані відкликати українців із турнірів, якщо там будуть білоруські чи російські спортсмени.

Згодом міністерство змінило рішення щодо участі українців у змаганнях з росіянами. Відтепер у наказі замість "заборони" вказано "не відряджати" українські делегації на змагання з російськими та білоруськими спортсменами. Решту пунктів залишили без змін.

До слова, напередодні розповіли про особливості футбольних турнірів на літніх Олімпійських іграх.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
спортсмениВійна Росії проти України