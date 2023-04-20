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Спортсменам из РФ и Беларуси продлили запрет на участие в турнирах по бадминтону

Фото: Спортсменам из РФ и Беларуси хотят навсегда запретить участие в турнирах по бадминтону (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Спортсменам из России и Беларуси запретили участвовать в международных турнирах по бадминтону.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщили в пресс-службе Всемирной федерации бадминтона (BWF).

"Всемирная федерация бадминтона (BWF) оставила в силе отстранение российских и белорусских спортсменов и официальных лиц от участия в любых международных турнирах, санкционированных BWF", - говорится в сообщении.

Как отметили в ассоциации, данная позиция отражает главное намерение BWF сохранить целостность соревнований по бадминтону и обеспечить безопасность всех спортсменов. Там также заявили, что BWF выражает непоколебимую поддержку народу Украины и украинскому бадминтонному сообществу.

"Мы решительно осуждаем вторжение в Украину, которое противоречит основным ценностям BWF и нашей цели достичь мира. Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и поддерживать открытый диалог с членами BWF и нашими партнерами по международному спортивному движению, чтобы вовремя пересмотреть нашу позицию" BWF.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинским национальным сборным командам запретили участвовать в соревнованиях, где будут присутствовать спортсмены из России или Беларуси.

Напомним, что Германия может запретить россиянам въезд на соревнования, несмотря на решение Международного олимпийского комитета.

Ранее стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать к соревнованиям россиян и белорусов, не поддерживающих войну .

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