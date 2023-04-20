Спортсменам з РФ та Білорусі подовжили заборону на участь у турнірах з бадмінтону

Спортсменам з Росії та Білорусі заборонили брати участь у міжнародних турнірах з бадмінтону.
Як пише РБК-Україна, про це повідомили у прес-службі Всесвітньої федерації бадмінтону (BWF).
"Всесвітня федерація бадмінтону (BWF) залишила в силі відсторонення російських і білоруських спортсменів і офіційних осіб від участі в будь-яких міжнародних турнірах, санкціонованих BWF", - сказано в повідомленні.
Як зазначили в асоціації, дана позиція відображає головний намір BWF зберегти цілісність змагань з бадмінтону та забезпечити безпеку всіх спортсменів. Там також заявили, що BWF висловлює непохитну підтримку народу України та українській бадмінтонній спільноті.
"Ми рішуче засуджуємо вторгнення в Україну, яке суперечить основним цінностям BWF і нашій меті досягти миру. Ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією та підтримуватимемо відкритий діалог із членами BWF та нашими партнерами з міжнародного спортивного руху, щоб вчасно переглянути нашу позицію", - заявили у BWF.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що українським національним збірним командам заборонили брати участь у змаганнях, де будуть присутні спортсмени з Росії чи Білорусі.
Нагадаємо, що Німеччина може заборонити росіянам в'їзд на змагання, попри рішення Міжнародного олімпійського комітету.
Раніше стало відомо, що виконком Міжнародного олімпійського комітету рекомендував допускати до змагань росіян та білорусів, які не підтримують війну.
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