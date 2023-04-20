Спортсменам з РФ та Білорусі подовжили заборону на участь у турнірах з бадмінтону

Спортсменам з Росії та Білорусі заборонили брати участь у міжнародних турнірах з бадмінтону.

Як пише РБК-Україна, про це повідомили у прес-службі Всесвітньої федерації бадмінтону (BWF).

"Всесвітня федерація бадмінтону (BWF) залишила в силі відсторонення російських і білоруських спортсменів і офіційних осіб від участі в будь-яких міжнародних турнірах, санкціонованих BWF", - сказано в повідомленні.

Як зазначили в асоціації, дана позиція відображає головний намір BWF зберегти цілісність змагань з бадмінтону та забезпечити безпеку всіх спортсменів. Там також заявили, що BWF висловлює непохитну підтримку народу України та українській бадмінтонній спільноті.

"Ми рішуче засуджуємо вторгнення в Україну, яке суперечить основним цінностям BWF і нашій меті досягти миру. Ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією та підтримуватимемо відкритий діалог із членами BWF та нашими партнерами з міжнародного спортивного руху, щоб вчасно переглянути нашу позицію", - заявили у BWF.