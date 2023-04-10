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Германия может запретить россиянам въезд на соревнования, несмотря на решение МОК

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Понедельник 10 апреля 2023 18:48
Германия может запретить россиянам въезд на соревнования, несмотря на решение МОК Фото: Германия может запретить россиянам въезд на соревнования, несмотря на решение МОК (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Германия может отказаться выдавать визы российским спортсменам. Таким образом, страны могут продемонстрировать свою позицию по решению Международного олимпийского комитета.

Об этом заявила министерша внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, пишет РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

"Страны, в которых проходят большие спортивные события, не бессильны. Они выдачей виз могут контролировать, действительно ли россияне смогут участвовать", - отметила она.

Фезер отметила, что предоставление российскому диктатору Владимиру Путину пропагандистской площадки означало бы предательство всех ценностей спорта. По ее словам, открытие международных соревнований для спортсменов из России было бы "пощечиной украинским спортсменам".

"Совершенно неприемлемо для украинских атлетов встречаться с атлетами, выступающими за страну, убивающую так много мирных жителей в Украине", - подчеркнула она.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать к соревнованиям россиян и белорусов, не поддерживающих войну.

Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, президент МОК Томас Бах решил убить репутацию МОК своим решением.

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