"Сначала - прекращение огня, а после этого - разговоры о выборах", - партия УДАР

Решение о проведении выборов должно основываться на реальной ситуации, а не приниматься под внешним давлением, подчеркивают в политсиле.

"Мы должны выстоять в этой войне, а не стремиться к миру любой ценой. Ведь этой ценой может стать потеря государства. Сначала - прекращение огня и начало мирного процесса, а только после этого - разговоры о выборах", - заявили в УДАРе.

В партии Виталия Кличко уверены, что проведение выборов во время активных боевых действий невозможно, поскольку несет угрозу фундаментальным интересам и принципам Украины:

1. Существует опасность сохранению целостности страны. Проведение выборов открывает дополнительный политический фронт, разъединяющий общество и ослабляющий оборону страны.

2. Будет нарушено право голоса. Минимально необходимые условия для выборов - устойчивое прекращение огня и начало политического урегулирования. Только тогда государство может обеспечить безопасность избирателей и организовать процесс без риска хаоса или срыва. Волеизъявление под ракетными обстрелами - это точно не о демократии.

3. Будет нарушено право быть избранным. Военные, защищающие сегодня Украину, должны иметь возможность не только проголосовать, но и баллотироваться. Так же граждане, вынужденно оказавшиеся за границей. А в случае выборов без прекращения активных боевых действий, право определять будущую судьбу страны будет отобрано у тех, кто сейчас за эту страну на передовой отдает свое здоровье и жизнь.

"Демократия и выборы - это основа, на которой стоит Украинское государство. Но сейчас речь идет о стране, живущей под ракетными атаками и сдерживающей продвижение врага на фронте", - подчеркнули в партии "УДАР Виталия Кличко".