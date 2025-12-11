"Сначала - прекращение огня, а после этого - разговоры о выборах", - партия УДАР

Сначала необходимо обеспечить прекращение огня и начало мирного процесса и только после этого начинать разговоры о выборах.
Как пишет РБК-Украина, об этом говорится в заявлении партии "УДАР Виталия Кличко".
Решение о проведении выборов должно основываться на реальной ситуации, а не приниматься под внешним давлением, подчеркивают в политсиле.
"Мы должны выстоять в этой войне, а не стремиться к миру любой ценой. Ведь этой ценой может стать потеря государства. Сначала - прекращение огня и начало мирного процесса, а только после этого - разговоры о выборах", - заявили в УДАРе.
В партии Виталия Кличко уверены, что проведение выборов во время активных боевых действий невозможно, поскольку несет угрозу фундаментальным интересам и принципам Украины:
1. Существует опасность сохранению целостности страны. Проведение выборов открывает дополнительный политический фронт, разъединяющий общество и ослабляющий оборону страны.
2. Будет нарушено право голоса. Минимально необходимые условия для выборов - устойчивое прекращение огня и начало политического урегулирования. Только тогда государство может обеспечить безопасность избирателей и организовать процесс без риска хаоса или срыва. Волеизъявление под ракетными обстрелами - это точно не о демократии.
3. Будет нарушено право быть избранным. Военные, защищающие сегодня Украину, должны иметь возможность не только проголосовать, но и баллотироваться. Так же граждане, вынужденно оказавшиеся за границей. А в случае выборов без прекращения активных боевых действий, право определять будущую судьбу страны будет отобрано у тех, кто сейчас за эту страну на передовой отдает свое здоровье и жизнь.
"Демократия и выборы - это основа, на которой стоит Украинское государство. Но сейчас речь идет о стране, живущей под ракетными атаками и сдерживающей продвижение врага на фронте", - подчеркнули в партии "УДАР Виталия Кличко".
Напомним, на днях президент США Дональд Трамп дал большое в интервью изданию Politico, в котором заявил, что в Украине следует провести президентские выборы, которых "давно не было". По его словам, нынешняя власть "использует войну, чтобы избежать выборов".
В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к выборам, и призвал США помочь обеспечить безопасные условия для их проведения.
Также президент сообщил, что обсудил этот вопрос с представителями Верховной Рады и ожидает от них видение возможности организации выборов во время военного положения.