Трамп о Венесуэле: мы должны управлять, чтобы извлекать выгоду из экономических преимуществ

Политическое будущее Венесуэлы наступит, но главное сейчас - ее стабилизация. При этом США будут управлять страной, в частности, для получения выгоды от экономических преимуществ.

Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает РБК-Украина со ссылкой на New York Post.

Вместо того чтобы спешить с выборами в Венесуэле, Трамп сказал, что приоритетом должна быть ее стабилизация, ведь страна находится на грани. И это будет беспроигрышная позиция для США и Венесуэлы, считает глава Белого дома.

"Страна готова к краху - она буквально стала страной третьего мира, готовой к провалу", - заявил президент США.

Учитывая это, Штаты должны управлять Венесуэлой, считает Трамп. Он добавил, что это необходимо Вашингтону, чтобы получить выгоды от экономических преимуществ.

"Мы должны управлять страной с соблюдением закона и порядка. Мы должны управлять страной там, где мы можем воспользоваться экономическими преимуществами того, что они имеют, - а именно ценной нефтью и другими ценными вещами", - сказал американский лидер.

Трамп отвергает победу оппозиционеров в Венесуэле

Относительно оппозиционных деятелей в Венесуэле, Трамп считает, что никто из них пока не имеет должной поддержки народа. В частности, лидер оппозиции и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо.

"Я не думаю, что она имеет поддержку людей, которая ей нужна. Вот и все", - сказал американский лидер.

При этом президент США заявил, что Мачадо могла бы выиграть выборы только в случае, если бы он ее поддержал.

"Она могла бы выиграть выборы только при условии, что я ее поддержу. Но она мне очень нравится", - сообщил Трамп.