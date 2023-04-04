Tesla выплатит 3,2 млн долларов бывшему работнику из-за расовой дискриминации
Федеральный суд Сан-Франциско обязал компанию Tesla выплатить около 3,2 миллиона долларов бывшему сотруднику из-за расовых преследований.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Бывший работник Tesla Оуэн Диас обвинил компанию в бездействии, когда он неоднократно жаловался менеджерам, что работники завода во Фримонте, штат Калифорния, часто используют расистские оскорбления и свастику.
Компания заявила, что не терпит дискриминацию на рабочем месте и серьезно относится к жалобам работников.
"Диас был конфликтным работником, который преувеличивал свои заявления об эмоциональном стрессе", - заявил адвокат Tesla Алекс Спиро.
Бернард Александер, адвокат Диаса, призвал отправить сообщение Tesla и другим крупным компаниям, что они будут привлечены к ответственности за неспособность бороться с дискриминацией.
"Взгляд Диаса на мир изменился навсегда. Вот что происходит, когда лишаешь человека безопасности", - сказал Александр.
Ранее мы писали, компанию Tesla обязали выплатить бывшему работнику Оуэну Диасу 137 млн долларов из-за расовой дискриминации.
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