Tesla выплатит 3,2 млн долларов бывшему работнику из-за расовой дискриминации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Бывший работник Tesla Оуэн Диас обвинил компанию в бездействии, когда он неоднократно жаловался менеджерам, что работники завода во Фримонте, штат Калифорния, часто используют расистские оскорбления и свастику.

Компания заявила, что не терпит дискриминацию на рабочем месте и серьезно относится к жалобам работников.

"Диас был конфликтным работником, который преувеличивал свои заявления об эмоциональном стрессе", - заявил адвокат Tesla Алекс Спиро.

Бернард Александер, адвокат Диаса, призвал отправить сообщение Tesla и другим крупным компаниям, что они будут привлечены к ответственности за неспособность бороться с дискриминацией.

"Взгляд Диаса на мир изменился навсегда. Вот что происходит, когда лишаешь человека безопасности", - сказал Александр.