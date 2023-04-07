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Співробітники Tesla розповсюджують приватні відео, зняті електромобілями, - ЗМІ

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П'ятниця 07 квітня 2023 03:37
Співробітники Tesla розповсюджують приватні відео, зняті електромобілями, - ЗМІ Фото: співробітники Tesla розповсюджують приватні відео, зняті машинами (tesla.com)
Автор: Константин Широкун

Співробітники Tesla регулярно ділилися записами відеокамер, встановлених на електромобілях компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними ЗМІ, співробітники компанії з 2019 по 2022 ділилися один з одним відеозаписами з автомобілів клієнтів Tesla. Іноді на них були зафіксовані моменти дорожньо-транспортних пригод, деякі відеозаписи мали дуже інтимний характер. Наприклад, на одній із них власник машини підійшов до неї зовсім голим.

Крім того, у групових чатах поширювався відеозапис, на якому зображено підводний апарат, припаркований у гаражі одного з власників Tesla. Це був підводний човен White Lotus Esprit з фільму про Джеймса Бонда 1977 року "Шпигун, який любив мене".

Крім того, за словами колишніх співробітників, вони мали програму, яка показувала координати місця зйомки, завдяки чому вони могли б з'ясувати, хто саме є власником автомобіля.

Раніше ми писали, що федеральний суд Сан-Франциско зобов'язав компанію Tesla виплатити близько 3,2 мільйона доларів колишньому співробітнику через расові переслідування.

Також повідомлялося, що компанію Tesla зобов'язали виплатити колишньому працівникові Оуен Діасу 137 млн доларів через расову дискримінацію.

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