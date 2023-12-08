Сотрудник Управления госохраны помогал армии РФ, его приговорили к 15 годам тюрьмы

Сотрудник Управления госохраны перешел на сторону россиян во время оккупации части Черниговской области. Суд признал его виновным в госизмене и дезертирстве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Экс-сотрудник Управления госохраны, будучи военнослужащим и работником правоохранительного органа, 24 февраля 2022 года не явился на службу без уважительных причин в условиях военного положения.
Он нарушил военную Присягу и перешел на сторону врага. До 31 марта 2022 года он находился по месту своего постоянного проживания на временно оккупированной территории в селе Новая Басань Черниговской области, выполнял приказы командиров военнослужащих РФ.
Фото: Предатель (facebook.com/pgo.gov.ua)
Поселил их в своем доме и готовил для них еду, вместе с оккупантами отбирал продукты питания и другое имущество у местных жителей, участвовал в завладении товарами из местного магазина, с оружием осуществлял патрулирование территории.
Суд вынес обвинительный приговор сотруднику охраны Службы Департамента охраны объектов УГО Украины.
Ему назначено наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества за совершение государственной измены и самовольное оставление воинской части или места службы. Также осужденный лишен воинского звания.
Недавно сообщалось, что ректор захваченного "Луганского университета им. Даля" Виктор Рябичев, который помогал организовать так называемый "референдум", признан виновным в пособничестве оккупантам. Он получил 10 лет тюрьмы.
Также боевик из "народной комендатуры ЛНР" попал в плен к украинским военным. Его приговорили к 12 годам тюрьмы за коллаборационную деятельность.
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