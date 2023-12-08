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Сотрудник Управления госохраны помогал армии РФ, его приговорили к 15 годам тюрьмы

Архивное фото: Сотрудник Управления госохраны помогал армии РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Сотрудник Управления госохраны перешел на сторону россиян во время оккупации части Черниговской области. Суд признал его виновным в госизмене и дезертирстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

Экс-сотрудник Управления госохраны, будучи военнослужащим и работником правоохранительного органа, 24 февраля 2022 года не явился на службу без уважительных причин в условиях военного положения. 

Он нарушил военную Присягу и перешел на сторону врага. До 31 марта 2022 года он находился по месту своего постоянного проживания на временно оккупированной территории в селе Новая Басань Черниговской области, выполнял приказы командиров военнослужащих РФ.

Фото: Предатель (facebook.com/pgo.gov.ua)

Поселил их в своем доме и готовил для них еду, вместе с оккупантами отбирал продукты питания и другое имущество у местных жителей, участвовал в завладении товарами из местного магазина, с оружием осуществлял патрулирование территории.

Его признали виновным в госизмене

Суд вынес обвинительный приговор сотруднику охраны Службы Департамента охраны объектов УГО Украины.

Ему назначено наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества за совершение государственной измены и самовольное оставление воинской части или места службы. Также осужденный лишен воинского звания.

Суды над предателями и коллаборантами в Украине

Недавно сообщалось, что ректор захваченного "Луганского университета им. Даля" Виктор Рябичев, который помогал организовать так называемый "референдум", признан виновным в пособничестве оккупантам. Он получил 10 лет тюрьмы.

Также боевик из "народной комендатуры ЛНР" попал в плен к украинским военным. Его приговорили к 12 годам тюрьмы за коллаборационную деятельность.

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