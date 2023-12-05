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Помогал РФ провести "референдум". Ректор известного ВУЗа в Луганске получил 10 лет тюрьмы

Луганск, Вторник 05 декабря 2023 13:24
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Помогал РФ провести "референдум". Ректор известного ВУЗа в Луганске получил 10 лет тюрьмы Фото: Офис генпрокурора (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Ректор захваченного "Луганского университета им. Даля" Виктор Рябичев, который помогал организовать так называемый "референдум" признан виновным в пособничестве оккупантам. Он получил 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Его приговорено к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

В частности, в суде прокурор доказал, что ректор так называемого "Луганского университета им. Владимира Даля" активно участвовал в подготовке и проведении псевдореферендума.

"В июле 2022 года он организовал в помещении университета заседание так называемого "второго состава общественной палаты ЛНР". На нем было принято решение о создании "общественного штаба референдума о присоединении "ЛНР" к РФ", - рассказали в Офисе.

Кроме того, он предоставил помещение учебного заведения для голосования и размещения так называемой "избирательной комиссии".

"В день "волеизъявления" осужденный голосовал на "камеру". В пропагандистском видео незаконный референдум - долгожданное событие для общественности Луганска и студентов университета", - пишут прокуроры.

По данным российских пропагандистов, речь идет о Викторе Рябичеве, который сейчас находится на оккупированной РФ территории.

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