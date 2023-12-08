Співробітник Управління держохорони допомагав армії РФ, його засудили до 15 років в'язниці

Співробітник Управління держохорони перейшов на бік росіян під час окупації частини Чернігівської області. Суд визнав його винним у держзраді та дезертирстві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Екс-співробітник Управління держохорони, будучи військовослужбовцем і працівником правоохоронного органу, 24 лютого 2022 року не з'явився на службу без поважних причин в умовах воєнного стану.
Він порушив військову Присягу та перейшов на бік ворога. До 31 березня 2022 року він перебував за місцем свого постійного проживання на тимчасово окупованій території в селі Нова Басань Чернігівської області, виконував накази командирів військовослужбовців РФ.
Фото: Зрадник (facebook.com/pgo.gov.ua)
Поселив їх у своєму будинку і готував для них їжу, разом з окупантами відбирав продукти харчування та інше майно у місцевих жителів, брав участь у заволодінні товарами з місцевого магазину, зі зброєю здійснював патрулювання території.
Суд виніс обвинувальний вирок співробітнику охорони Служби Департаменту охорони об'єктів УДО України.
Йому призначено покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за вчинення державної зради та самовільне залишення військової частини або місця служби. Також засудженого позбавлено військового звання.
Нещодавно повідомлялось, що ректор захопленого "Луганського університету ім. Даля" Віктор Рябічев, який допомагав організувати так званий "референдум" визнано винним у пособництві окупантам. Він отримав 10 років в'язниці.
Також бойовик із "народної комендатури ЛНР" потрапив у полон до українських військових. Його засудили до 12 років в'язниці за колабораційну діяльність.
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