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Співробітник Управління держохорони допомагав армії РФ, його засудили до 15 років в'язниці

Архівне фото: Співробітник Управління держохорони допомагав армії РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Співробітник Управління держохорони перейшов на бік росіян під час окупації частини Чернігівської області. Суд визнав його винним у держзраді та дезертирстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі справи

Екс-співробітник Управління держохорони, будучи військовослужбовцем і працівником правоохоронного органу, 24 лютого 2022 року не з'явився на службу без поважних причин в умовах воєнного стану. 

Він порушив військову Присягу та перейшов на бік ворога. До 31 березня 2022 року він перебував за місцем свого постійного проживання на тимчасово окупованій території в селі Нова Басань Чернігівської області, виконував накази командирів військовослужбовців РФ. 

Фото: Зрадник (facebook.com/pgo.gov.ua)

Поселив їх у своєму будинку і готував для них їжу, разом з окупантами відбирав продукти харчування та інше майно у місцевих жителів, брав участь у заволодінні товарами з місцевого магазину, зі зброєю здійснював патрулювання території.

Його визнали винним у держзраді

Суд виніс обвинувальний вирок співробітнику охорони Служби Департаменту охорони об'єктів УДО України.

Йому призначено покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за вчинення державної зради та самовільне залишення військової частини або місця служби. Також засудженого позбавлено військового звання.

Суди над зрадниками і колаборантами в Україні

Нещодавно повідомлялось, що ректор захопленого "Луганського університету ім. Даля" Віктор Рябічев, який допомагав організувати так званий "референдум" визнано винним у пособництві окупантам. Він отримав 10 років в'язниці.

Також бойовик із "народної комендатури ЛНР" потрапив у полон до українських військових. Його засудили до 12 років в'язниці за колабораційну діяльність.

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