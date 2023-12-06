Боевика "военной комендатуры ЛНР" приговорили к 12 годам тюрьмы. Он воевал на Донбассе

Боевик из "народной комендатуры ЛНР" попал в плен к украинским военным. Его приговорили к 12 годам тюрьмы за коллаборационную деятельность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора .

О ком идет речь

Прокуроры в суде доказали, что в 2018-2022 годах осужденный работал в так называемом "МЧС ЛНР". Занимал должности "пожарного-спасателя" и "командира отделения".

В декабре 2022 года подписал контракт на прохождение военной службы. Получил военную экипировку и стрелковое огнестрельное оружие.

Сначала служил "стрелком 234-го отдельного батальона охраны" в составе "военной комендатуры ЛНР". Проводил досмотры пассажиров и автомобилей на блокпосту. Позже - в "360-м отдельном батальоне охраны" с местом расположения в Луганске.

Боевика отправили в тюрьму

С марта 2023 года осужденный воевал в населенных пунктах Луганщины в составе "7-й бригады 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР".

Фото: Боевик (facebook.com/pgo.gov.ua)

В конце мая военнослужащие Вооруженных сил Украины задержали участника оккупационных войск государства-агрессора возле пгт Белогоровка Северодонецкого района.

Ему назначено наказание - 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также лишен права занимать должности в судебных или правоохранительных органах на тот же срок.

Приговоры для предателей в Украине

Недавно был осужден житель Славянска, корректировавший российские ракетные удары по городу и сдающий позиции ВСУ.

Другого предателя приговорили к 13 годам за сотрудничество с оккупационной "властью". Житель Купянска устроился к ним работать правоохранителем.

Также житель Херсонской области во время оккупации Россией добровольно согласился на сотрудничество с РФ и работал на оккупантов. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.