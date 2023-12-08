ua en ru
Пт, 08 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сотрудник Управления госохраны помогал армии РФ, его приговорили к 15 годам тюрьмы

Украина, Пятница 08 декабря 2023 15:39
UA EN RU
Сотрудник Управления госохраны помогал армии РФ, его приговорили к 15 годам тюрьмы Архивное фото: Сотрудник Управления госохраны помогал армии РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Сотрудник Управления госохраны перешел на сторону россиян во время оккупации части Черниговской области. Суд признал его виновным в госизмене и дезертирстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

Экс-сотрудник Управления госохраны, будучи военнослужащим и работником правоохранительного органа, 24 февраля 2022 года не явился на службу без уважительных причин в условиях военного положения.

Он нарушил военную Присягу и перешел на сторону врага. До 31 марта 2022 года он находился по месту своего постоянного проживания на временно оккупированной территории в селе Новая Басань Черниговской области, выполнял приказы командиров военнослужащих РФ.

Фото: Предатель (facebook.com/pgo.gov.ua)

Поселил их в своем доме и готовил для них еду, вместе с оккупантами отбирал продукты питания и другое имущество у местных жителей, участвовал в завладении товарами из местного магазина, с оружием осуществлял патрулирование территории.

Его признали виновным в госизмене

Суд вынес обвинительный приговор сотруднику охраны Службы Департамента охраны объектов УГО Украины.

Ему назначено наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества за совершение государственной измены и самовольное оставление воинской части или места службы. Также осужденный лишен воинского звания.

Суды над предателями и коллаборантами в Украине

Недавно сообщалось, что ректор захваченного "Луганского университета им. Даля" Виктор Рябичев, который помогал организовать так называемый "референдум", признан виновным в пособничестве оккупантам. Он получил 10 лет тюрьмы.

Также боевик из "народной комендатуры ЛНР" попал в плен к украинским военным. Его приговорили к 12 годам тюрьмы за коллаборационную деятельность.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Суд Черниговская область Война в Украине
NEWS
ПВО сбила 14 из 19 ракет, которыми РФ не била 79 дней. Игнат рассказал детали обстрела Украины
ПВО сбила 14 из 19 ракет, которыми РФ не била 79 дней. Игнат рассказал детали обстрела Украины
DAILY
Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО