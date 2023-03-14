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Поют гимн и не только. РФ под Геническом проводит усиленную русификацию в школах

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Стрелковое, Вторник 14 марта 2023 23:02
Поют гимн и не только. РФ под Геническом проводит усиленную русификацию в школах Фото: РФ под Геническом проводит усиленную русификацию в школах (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты в Геническом районе Херсонской области усиливают русификацию в местных школах и заставляют детей на перерывах петь гимн РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Россия не прекращает вести пропагандистскую работу с целью русификации гражданского населения на временно оккупированных территориях и дальнейшего насаждения своей идеологии и доверия к оккупационной "власти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в селе Стрелковое Генического района Херсонской области оккупационная "администрация" РФ заставляет работников и учеников подконтрольных оккупантам заведений "образования" петь гимн России во время перерыва между занятиями, а также изучать вражескую конституцию во внерабочее время.

Осенью 2022 года во всех школах и колледжах РФ каждый понедельник введено обязательное внеклассное занятие "Разговоры о важном". Проводит такое занятие классный руководитель, получивший набор "патриотических" методик на разные темы. Детям запрещено слушать украинские онлайн занятия, угрожая родителям штрафами, в случае выявления таких фактов.

Напомним, что российским оккупантам не хватает средств даже на имитацию образования в школах во временно оккупированной части Запорожской области.

Российские военные продолжают давить на местные семьи, которые не хотят отдавать детей в российские школы.

Служба безопасности Украины разоблачила еще 14 педагогов-коллаборантов, которые помогают захватчикам вводить российские "стандарты образования" на временно оккупированной территории Украины.

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