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В Запорожской области россиянам не хватает денег даже на имитацию образования, - мэр Мелитополя

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Воскресенье 12 марта 2023 14:56
В Запорожской области россиянам не хватает денег даже на имитацию образования, - мэр Мелитополя Иллюстративное фото: в Запорожской области россиянам не хватает денег даже на имитацию образования (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Российским оккупантам не хватает средств даже на имитацию образования в школах во временно оккупированной части Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Рашисты используют школы на временно оккупированных территориях исключительно для промывания мозгов юным украинцам. Но даже на качественную имитацию образования средств не хватает", - написал он.

Федоров отметил, что гауляйтеры с гордостью заявили, что в оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей появятся 10 "флагманских школ" - с ремонтом и школьным оборудованием.

"Буду справедливым, повод для гордости у оккупантов есть: для РФ школы с ремонтом и современным оборудованием действительно странность. Но наших жителей ремонтами в школе точно не удивишь", - добавил мэр Мелитополя.

Он также отметил, что пока россияне фантазируют, украинцы четко понимают, что об образовании в школах в оккупации речь не идет, поэтому они ждут деоккупации.

Напомним, в Мелитополе захватчики выселяют детей из общежития и готовят места для россиян.

К тому же, оккупанты продолжают свозить в Мелитополь своих врачей и учителей.

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