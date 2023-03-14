Співають гімн і не тільки. РФ під Генічеськом проводить посилену русифікацію у школах

Окупанти у Генічеському районі Херсонської області посилюють русифікацію у місцевих школах та змушують дітей на перервах співати гімн РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Росія не припиняє вести пропагандистську роботу з метою русифікації цивільного населення на тимчасово окупованих територіях й подальшого насадження своєї ідеології та здобуття довіри до окупаційної "влади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у селі Стрілкове Генічеського району Херсонської області окупаційна "адміністрація" РФ примушує працівників та учнів підконтрольних окупантам закладів "освіти" співати гімн Росії під час перерви між заняттями, а також вивчати ворожу конституцію у позаробочий час.

Восени 2022 року у всіх школах і коледжах РФ щопонеділка введено обов’язкове позакласне заняття "Розмови про важливе". Проводить таке заняття класний керівник, який отримав набір "патріотичних" методичок на різні теми. Дітям водночас заборонено слухати українські онлайн заняття, погрожуючи батькам штрафами, у разі виявлення таких фактів.