Уничтожали украинские учебники и вводили "стандарты" РФ: разоблачили 14 педагогов-коллаборантов
Служба безопасности Украины разоблачила еще 14 педагогов-коллаборантов, которые помогают захватчикам вводить российские "стандарты образования" на временно оккупированной территории Украины.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
Сообщается, что среди фигурантов - руководители созданных россиянами "отделов образования", деканы факультетов и директора захваченных украинских школ и вузов.
Так, СБУ разоблачила главу "Новокаховской школы № 1" на временно оккупированной части Херсонской области, которая по поручению гауляйтера Владимира Сальдо вывезла в Геническ все имущество учебных заведений.
Кроме того, в Мариуполе установили личность руководительницы местного "отдела образования" террористической организации "ДНР", которая требует от директоров учебных заведений организовывать образовательный процесс по российским учебникам.
Также выявили бывшего депутата районного совета и директора местной школы, которая "сдает" россиянам адреса помещений семей участников движения сопротивления.
Сотрудники СБУ также разоблачили "декана педагогического факультета Мариупольского государственного университета ДНР". Вместе с другими педагогами она организовала уничтожение украинских учебников.
Этим и другим фигурантам сообщили о подозрении по ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность).
Напомним, СБУ разоблачила доцента оккупационного Крымского Федерального университета им. В.И. Вернадского, который вел пропагандистскую кампанию против Украины.
Кроме того, в Харьковской области также обнаружили трех коллаборантов среди педагогов.
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