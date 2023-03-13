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Уничтожали украинские учебники и вводили "стандарты" РФ: разоблачили 14 педагогов-коллаборантов

Новина українською →
Понедельник 13 марта 2023 17:53
Уничтожали украинские учебники и вводили "стандарты" РФ: разоблачили 14 педагогов-коллаборантов Фото: СБУ разоблачила 14 педагогов-коллаборантов, которые помогают РФ русифицировать украинские школы (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Служба безопасности Украины разоблачила еще 14 педагогов-коллаборантов, которые помогают захватчикам вводить российские "стандарты образования" на временно оккупированной территории Украины.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Сообщается, что среди фигурантов - руководители созданных россиянами "отделов образования", деканы факультетов и директора захваченных украинских школ и вузов.

Так, СБУ разоблачила главу "Новокаховской школы № 1" на временно оккупированной части Херсонской области, которая по поручению гауляйтера Владимира Сальдо вывезла в Геническ все имущество учебных заведений.

Кроме того, в Мариуполе установили личность руководительницы местного "отдела образования" террористической организации "ДНР", которая требует от директоров учебных заведений организовывать образовательный процесс по российским учебникам.

Также выявили бывшего депутата районного совета и директора местной школы, которая "сдает" россиянам адреса помещений семей участников движения сопротивления.

Сотрудники СБУ также разоблачили "декана педагогического факультета Мариупольского государственного университета ДНР". Вместе с другими педагогами она организовала уничтожение украинских учебников.

Этим и другим фигурантам сообщили о подозрении по ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность).

Напомним, СБУ разоблачила доцента оккупационного Крымского Федерального университета им. В.И. Вернадского, который вел пропагандистскую кампанию против Украины.

Кроме того, в Харьковской области также обнаружили трех коллаборантов среди педагогов.

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Служба безопасности Украины Мариуполь Геническ
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