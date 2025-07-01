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Веснушки или пигментация: как правильно понять, что на коже

Вторник 01 июля 2025 18:30
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Веснушки или пигментация: как правильно понять, что на коже Дерматолог рассказала, какая разница между веснушками и пигментацией (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Веснушки и пигментные пятна - два распространенных изменения на коже, которые часто путают между собой. Однако они имеют разное происхождение, внешний вид и способы ухода.

РБК-Украина сообщает, как правильно различать веснушки и пигментацию, чтобы лучше заботиться о своем здоровье и красоте.

Веснушки

Дерматолог Соломия Винник рассказала, что веснушки и пигментация - это два совершенно разных состояния кожи.

Эфалиды (веснушки) - генетически обусловленные пятна светлого или рыжевато-коричневого цвета, которые появляются преимущественно на открытых участках кожи под воздействием солнечного света.

Они характерны для светлокожих людей или со светлыми волосами. Проявляются летом и исчезают зимой.

Стоит знать, что веснушки не связаны с гормонами или травмами и не требуют лечения, если не вызывают эстетического беспокойства.

Веснушки обычно начинают проявляться в детстве или подростковом возрасте. Чаще всего они появляются примерно в возрасте 3-5 лет и могут становиться более заметными под воздействием солнечного света.

Пигментация

Пигментация - это изменение цвета кожи, которое происходит из-за:

  • чрезмерной выработки пигмента меланина
  • вследствие воздействия ультрафиолета или гормонального дисбаланса
  • перенесения воспалительных заболеваний кожи
  • травмирования кожи
  • приема определенных препаратов

Важно, что пигментация не исчезает самостоятельно и требует комплексного лечения.

Чтобы защитить кожу от пигментации, стоит:

  • использовать солнцезащитный крем с SPF 30 и выше - он является ключевым средством для защиты от ультрафиолетового (УФ) излучения, которое стимулирует выработку меланина и приводит к пигментации
  • избегание прямого солнечного света с 10 утра до 16 часов
  • носить солнцезащитную одежду и аксессуары
  • регулярно использовать антиоксиданты в уходе за кожей

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница дерматолога и сайт American Academy of Dermatology Association.

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