Веснушки или пигментация: как правильно понять, что на коже

Веснушки и пигментные пятна - два распространенных изменения на коже, которые часто путают между собой. Однако они имеют разное происхождение, внешний вид и способы ухода.

РБК-Украина сообщает, как правильно различать веснушки и пигментацию, чтобы лучше заботиться о своем здоровье и красоте.

Веснушки

Дерматолог Соломия Винник рассказала, что веснушки и пигментация - это два совершенно разных состояния кожи.

Эфалиды (веснушки) - генетически обусловленные пятна светлого или рыжевато-коричневого цвета, которые появляются преимущественно на открытых участках кожи под воздействием солнечного света.

Они характерны для светлокожих людей или со светлыми волосами. Проявляются летом и исчезают зимой.

Стоит знать, что веснушки не связаны с гормонами или травмами и не требуют лечения, если не вызывают эстетического беспокойства.

Веснушки обычно начинают проявляться в детстве или подростковом возрасте. Чаще всего они появляются примерно в возрасте 3-5 лет и могут становиться более заметными под воздействием солнечного света.

Пигментация

Пигментация - это изменение цвета кожи, которое происходит из-за:

чрезмерной выработки пигмента меланина

вследствие воздействия ультрафиолета или гормонального дисбаланса

перенесения воспалительных заболеваний кожи

травмирования кожи

приема определенных препаратов

Важно, что пигментация не исчезает самостоятельно и требует комплексного лечения.

Чтобы защитить кожу от пигментации, стоит: