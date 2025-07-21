Топ-5 ошибок в уходе, которые приводят к акне: вы тоже их делаете?

Акне - одна из самых распространенных проблем кожи, затрагивающая людей всех возрастов. Такое состояние может возникать из-за распространенных ошибок в уходе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram -страницу косметолога Дарьи Тищенко.

Что приводит к акне

Неправильное или агрессивное очищение

По словам эксперта, часто кожу моют средствами с высоким pH или даже со спиртом в составе - особенно в попытке "высушить" высыпания. В результате нарушается защитный барьер, кожа обезвоживается, появляется раздражение и чрезмерная выработка себума.

Кроме того, недостаточное очищение приводят к остатку макияжа, себума и SPF, что вызывает воспаление.

Комедогенный и плотный макияж

Частое использование плотных тональных основ, которые не смываются тщательно (особенно без полноценного этапа демакияжа), способствует закупорке пор.

Спиртовые средства

Настойка календулы, борный спирт и салициловая кислота создают микротравмы, провоцируют еще большее выделение себума, повышают чувствительность кожи и запускают воспалительные процессы.

Грязные инструменты для макияжа

Это очень частая причина повторного инфицирования кожи. Без регулярного мытья они становятся "резервуаром" воспалений.

Постель и полотенца

Наволочки стоит менять как минимум каждые 2-3 дня. Все потому, что они контактируют с кожей дольше всего.

Полотенца для лица человек использует ежедневно. Поэтому идеальным вариантом станут мягкие одноразовые бумажные полотенца, которые не травмируют кожу и не накапливают бактерии.

Признаки акне

Основные признаки акне (угревой болезни) обычно включают следующие симптомы: