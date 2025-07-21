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Топ-5 ошибок в уходе, которые приводят к акне: вы тоже их делаете?

Понедельник 21 июля 2025 15:03
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Топ-5 ошибок в уходе, которые приводят к акне: вы тоже их делаете? Ошибки в уходе за кожей, которые приводят к акне (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Дарья Тищенко

Акне - одна из самых распространенных проблем кожи, затрагивающая людей всех возрастов. Такое состояние может возникать из-за распространенных ошибок в уходе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу косметолога Дарьи Тищенко.

Что приводит к акне

Неправильное или агрессивное очищение

По словам эксперта, часто кожу моют средствами с высоким pH или даже со спиртом в составе - особенно в попытке "высушить" высыпания. В результате нарушается защитный барьер, кожа обезвоживается, появляется раздражение и чрезмерная выработка себума.

Кроме того, недостаточное очищение приводят к остатку макияжа, себума и SPF, что вызывает воспаление.

Комедогенный и плотный макияж

Частое использование плотных тональных основ, которые не смываются тщательно (особенно без полноценного этапа демакияжа), способствует закупорке пор.

Спиртовые средства

Настойка календулы, борный спирт и салициловая кислота создают микротравмы, провоцируют еще большее выделение себума, повышают чувствительность кожи и запускают воспалительные процессы.

Грязные инструменты для макияжа

Это очень частая причина повторного инфицирования кожи. Без регулярного мытья они становятся "резервуаром" воспалений.

Постель и полотенца

Наволочки стоит менять как минимум каждые 2-3 дня. Все потому, что они контактируют с кожей дольше всего.

Полотенца для лица человек использует ежедневно. Поэтому идеальным вариантом станут мягкие одноразовые бумажные полотенца, которые не травмируют кожу и не накапливают бактерии.

Признаки акне

Основные признаки акне (угревой болезни) обычно включают следующие симптомы:

  • появление комедонов - закрытых (белые или кожистые бугорки) или открытых (черные точки)
  • папулы - красные, воспаленные узелки на коже
  • прыщи с гноем на поверхности
  • Покраснение и отек вокруг пораженных участков
  • жирность кожи - повышенное выделение кожного сала
  • пигментация и рубцы после заживления очагов воспаления

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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