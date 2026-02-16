Список Гераскевича: Зеленский подписал санкции в отношении спортсменов РФ

Сегодня, 16 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о санкциях против десяти спортсменов РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента Украины и сайт Кабинета министров.
"Этот санкционный пакет был сформирован на основе петиции, которую подготовил украинский скелетонист, член национальной олимпийской сборной команды Украины Владислав Гераскевич", - сказано в заметке.
В санкционном списке российские спортсмены, которые посещали временно оккупированные территории Донецкой, Луганской, Запорожской областей и временно оккупированный полуостров Крым.
Кроме того, они публично оправдывают российскую агрессию против Украины и оккупацию украинских территорий, собирают средства для оккупантов и проводят мероприятия для похищенных Россией украинских детей.
"Этот украинский санкционный пакет должен быть сигналом для других в мире - сигналом, что нельзя просто закрывать глаза на поддержку агрессии. Когда украинцам на Олимпиаде запрещают даже вспоминать жертв российской агрессии, то это точно глобальный откат от справедливости. Мы будем восстанавливать справедливость", - заявил Зеленский.
Напомним, в начале февраля Гераскевич зарегистрировал петицию о введении санкций против спортсменов страны-агрессора, которые поддерживают войну против Украины.
"Введение Украиной санкций против российских спортсменов станет первым шагом к введению против них санкций странами-партнерами Украины. Это сделает невозможным их выступления на международной арене, которые они используют для поддержки войны против Украины", - говорится в заявлении украинского спортсмена.
В списке Гераскевича фигурируют:
Напомним, Гераскевича отстранили от соревнований за 45 минут до старта из-за шлема, на котором были изображены погибшие украинские спортсмены.
В Международном олимпийском комитете заявили, что экипировка якобы не соответствует принципам Олимпийской хартии относительно нейтральности снаряжения и недопущения политических или иных месседжей во время соревнований.
МОК предложил альтернативу - использование черной ленты во время старта, а "шлем памяти" разрешить демонстрировать до и после заезда и в микст-зоне. Гераскевич отказался от такого компромисса.
Спортсмен обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS). Слушание состоялось 13 февраля, однако суд отклонил иск украинца, согласившись с решением МОК. Таким образом, Гераскевич окончательно потерял возможность выступить на Играх-2026.