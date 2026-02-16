Список Гераскевича: Зеленский подписал санкции в отношении спортсменов РФ

"Этот санкционный пакет был сформирован на основе петиции, которую подготовил украинский скелетонист, член национальной олимпийской сборной команды Украины Владислав Гераскевич", - сказано в заметке.

В санкционном списке российские спортсмены, которые посещали временно оккупированные территории Донецкой, Луганской, Запорожской областей и временно оккупированный полуостров Крым.

Кроме того, они публично оправдывают российскую агрессию против Украины и оккупацию украинских территорий, собирают средства для оккупантов и проводят мероприятия для похищенных Россией украинских детей.

"Этот украинский санкционный пакет должен быть сигналом для других в мире - сигналом, что нельзя просто закрывать глаза на поддержку агрессии. Когда украинцам на Олимпиаде запрещают даже вспоминать жертв российской агрессии, то это точно глобальный откат от справедливости. Мы будем восстанавливать справедливость", - заявил Зеленский.

Петиция Гераскевича

Напомним, в начале февраля Гераскевич зарегистрировал петицию о введении санкций против спортсменов страны-агрессора, которые поддерживают войну против Украины.

"Введение Украиной санкций против российских спортсменов станет первым шагом к введению против них санкций странами-партнерами Украины. Это сделает невозможным их выступления на международной арене, которые они используют для поддержки войны против Украины", - говорится в заявлении украинского спортсмена.

В списке Гераскевича фигурируют: