Список Гераскевича: Зеленский подписал санкции в отношении спортсменов РФ

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 16 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о санкциях против десяти спортсменов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента Украины и сайт Кабинета министров.

Читайте также: Гераскевич не отступает: история со "шлемом памяти" получила продолжение, несмотря на решение МОК

"Этот санкционный пакет был сформирован на основе петиции, которую подготовил украинский скелетонист, член национальной олимпийской сборной команды Украины Владислав Гераскевич", - сказано в заметке.

В санкционном списке российские спортсмены, которые посещали временно оккупированные территории Донецкой, Луганской, Запорожской областей и временно оккупированный полуостров Крым.

Кроме того, они публично оправдывают российскую агрессию против Украины и оккупацию украинских территорий, собирают средства для оккупантов и проводят мероприятия для похищенных Россией украинских детей.

"Этот украинский санкционный пакет должен быть сигналом для других в мире - сигналом, что нельзя просто закрывать глаза на поддержку агрессии. Когда украинцам на Олимпиаде запрещают даже вспоминать жертв российской агрессии, то это точно глобальный откат от справедливости. Мы будем восстанавливать справедливость", - заявил Зеленский.

Петиция Гераскевича

Напомним, в начале февраля Гераскевич зарегистрировал петицию о введении санкций против спортсменов страны-агрессора, которые поддерживают войну против Украины.

"Введение Украиной санкций против российских спортсменов станет первым шагом к введению против них санкций странами-партнерами Украины. Это сделает невозможным их выступления на международной арене, которые они используют для поддержки войны против Украины", - говорится в заявлении украинского спортсмена.

В списке Гераскевича фигурируют:

  • Ангелина Мельникова (поддерживала в соцсетях российскую агрессию против Украины);
  • Светлана Гомбоева (неоднократно посещала аннексированный Крым);
  • Яна Егорян (амбасадарка подсанкционной организации "Здоровое отечество", причастной к похищению украинских детей);
  • Евгений Байдусов (посещал аннексированный Крым);
  • Имам Ганишов (посещал временно оккупированную Запорожскую область и временно оккупированный Севастополь. Также распространял в соцсетях материалы в поддержку агрессии РФ);
  • Мадина Таймазова (участвовала в пропагандистском мероприятии, направленном на легитимизацию депортации украинских детей с ВОТ Украины);
  • Владислав Ларин (призывал россиян к поддержке и финансированию оккупантов, участвующих в вооруженной агрессии против Украины);
  • Максим Храмцов (участвовал в пропагандистском мероприятии и провел спортивный мастер-класс для детей во временно оккупированном Донецке);
  • Федор Чудинов (посетил временно оккупированную Луганскую область, где провел пропагандистские спортивные мероприятия с украинскими детьми).

Дисквалификация Гераскевича

Напомним, Гераскевича отстранили от соревнований за 45 минут до старта из-за шлема, на котором были изображены погибшие украинские спортсмены.

В Международном олимпийском комитете заявили, что экипировка якобы не соответствует принципам Олимпийской хартии относительно нейтральности снаряжения и недопущения политических или иных месседжей во время соревнований.

МОК предложил альтернативу - использование черной ленты во время старта, а "шлем памяти" разрешить демонстрировать до и после заезда и в микст-зоне. Гераскевич отказался от такого компромисса.

Спортсмен обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS). Слушание состоялось 13 февраля, однако суд отклонил иск украинца, согласившись с решением МОК. Таким образом, Гераскевич окончательно потерял возможность выступить на Играх-2026.

