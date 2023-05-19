Россия возобновила опрокидывание эшелонов военных из Беларуси на фронт, - "Гаюн"
Россия перебросила три эшелона с военной техникой из Беларуси в направлении зоны боевых действий в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн".
В последние дни была зафиксирована опрокидывание в Беларусь двух эшелонов ВС РФ. Они направлялись из зоны ведения боевых действий на территории Украины.
Так, 11 мая со станции Волноваха в Донецкой области на станцию Заслоново, расположенную в Беларуси, был отправлен эшелон ВС РФ, в составе которого было 45 вагонов:
- Пассажирские – 4 единицы, это около 200 человек;
- Грузовые – 2 единицы (с снаряжением);
- Платформы – 39 единиц (колесная и гусеничная техника).
Эшелон прибыл в Заслоново 18 мая в районе 03:00 ночи
А вот 17 мая со станции Заслоново на станцию Гуково, в России, был отправлен эшелон ВС РФ с 40 вагонами:
- Пассажирские – 3 единицы, это около 150 человек;
- Грузовые – 2 единицы со снаряжением;
- Платформы – 35 единиц – колесная и гусеничная техника.
Эшелон должен прибыть в Гуково 22 мая, оттуда он будет переправлен на оккупированные территории Украины - Дебальцево - Углегорск.
Кроме этого 14 мая за станции Полонка, Беларусь, выехал эшелон из 45 вагонов:
- Пассажирские – 3 единицы, это около 150 человек;
- Грузовые – 2 единицы со снаряжением;
- Платформы – 40 единиц – танки и БМП.
Также в Беларусь в течение недели еще два российских эшелона прибыли на станцию Полонка 15 и 16 мая. Суммарно в эшелонах находилось 86 вагонов:
Пассажирские – 8 единиц, это около 400 человек;
Грузовые – 3 единицы со снаряжением;
Платформы – 75 единиц из БТР, бензовозы, спец. техника.
Таким образом, изменение численности группировки ВС РФ в РБ за последние дни:
Выбыло из РБ:
- Техника - не менее 75 единиц, включая танки и БМП
- Личный состав – мин. 300 человек
- Снаряжение/боеприпасы – мин. 4 вагона.
Прибыло в РБ:
- Техника - не менее 114 единиц, включая БТР и бензовозы
- Личный состав – мин. 600 человек
- Снаряжение/боеприпасы – мин. 5 вагонов.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Беларусь в очередной раз продолжила совместные с Россией военные учения на своих полигонах.
Также ранее мы писали, чтов Беларуси уменьшилось количество российских самолетов .
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