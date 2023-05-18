Россия перебросила под Минск 10 истребителей, - Гаюн

Россия перебросила на авиационную базу под Минск свои истребители. Предварительно речь идет о 10 самолетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

По информации группы, сегодня, 18 мая, с белорусского аэродрома "Барановичи" на аэродром "Мачулищи" под Минском перебросили 10 российских военных самолетов. По предварительным данным, перебазировались 8 истребителей Су-34 и 2 истребителя Су-30СМ.

"В настоящее время все 10 истребителей находятся на аэродроме Мачулищи", - говорится в сообщении.

Фото: в Беларуси перебазировались российские истребители (t.me/Hajun_BY)