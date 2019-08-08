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Спікер Сейму Польщі йде у відставку через скандал

Новини » Політика    08.08.2019 - 16:24
Спікер Сейму Польщі йде у відставку через скандал
Фото: Марек Кухциньський (rmf24 pl.jpg)

Кухцінский використовував урядовий літак для польотів зі своєю сім'єю

Спікер Сейму Польщі Марек Кухциньский оголосив про відставку через скандал щодо його приватних перельотів на урядовому літаку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що Кухциньский, він же один із провідних членів партії влади "Право і справедливість", піде з поста у п'ятницю, 9 серпня.

"Я планую подати заяву про відставку завтра", - заявив Кухциньский на прес-конференції через три дні після того, як вибачився за те, що використовував урядовий літак Gulfstream для 23 польотів зі своєю родиною.

Як зазначається, до четверга спікер займав вичікувальну позицію, сподіваючись, що скандал вщухне, але після того, як польські ЗМІ опублікували додаткову інформацію про рейси і навіть вказали на нестиковки у поясненнях Кухциньского і уряду, він вирішив подати у відставку.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда хоче, щоб вибори у парламент країни пройшли 13 жовтня. Він пояснив, що обрав таку близьку дату, щоб уникнути тривалої виборчої кампанії і запобігти політичним зіткненням. Президент Польщі наполягає, що вибори повинні пройти не раніше 13 жовтня і не пізніше 10 листопада.

Як повідомляло РБК-Україна, у Польщі відтепер не буде податку на доходи фізичних осіб для молодих працівників, які отримують менше 85,5 тис. злотих (20 тис. євро) на рік. Податок зменшився для молодих працівників з 18% до нуля. Нововведення набуло чинності 1 серпня.

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