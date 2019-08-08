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Спикер Сейма Польши уходит в отставку из-за скандала

Новости » Политика    08.08.2019 - 16:24
Спикер Сейма Польши уходит в отставку из-за скандала
Фото: Марек Кухциньскимй (rmf24 pl.jpg)

Кухцинский использовал правительственный самолет для полетов со своей семьей

Спикер Сейма Польши Марек Кухцинский объявил об отставке из-за скандала вокруг его частных перелетов на правительственном самолете. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

Сообщается, что Кухцинский, он же один из ведущих членов партии власти "Право и справедливость", уйдет с поста в пятницу, 9 августа. 

"Я планирую подать заявление об отставке завтра", - заявил Кухцинский на пресс-конференции через три дня после того, как извинился за то, что использовал правительственный самолет Gulfstream для 23 полетов со своей семьей.

Как отмечается, до четверга спикер занимал выжидательную позицию, надеясь, что скандал утихнет, но после того, как польские СМИ опубликовали дополнительную информацию о рейсах и даже указали на нестыковки в объяснениях Кухцинского и правительства, он решил подать в оставку.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда хочет, чтобы выборы в парламент страны прошли 13 октября. Он объяснил, что выбрал такую близкую дату, чтобы избежать длительной избирательной кампании и предотвратить политические столкновения. Президент Польши настаивает, что выборы должны пройти не ранее 13 октября и не позднее 10 ноября.

Как сообщало РБК-Украина, в Польше отныне не будет налога на доходы физических лиц для молодых работников, которые получают меньше 85,5 тыс. злотых (20 тыс. евро) в год. Налог уменьшился для молодых работников с 18% до нуля. Нововведение вступило в силу 1 августа.

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