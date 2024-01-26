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Спикер Палаты представителей США сделал резкое заявление о соглашении по финансированию Украины

Фото: спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что если слухи о содержании законопроекта Сената о финансовой помощи Украине и решении вопроса о границе с Мексикой действительно верны, то проект является "мертворожденным".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Американский политик сегодня, 26 января, направил письма своим коллегам, в которых отреагировал на сообщения о вероятной действительности указанных в проекте закона предложенных положений.

"Я хотел предоставить краткую информацию о дополнительном соглашении и границе, поскольку Сенат, кажется, не может достичь никакого согласия. Если слухи о содержании проекта предложения правдивы, он в любом случае был бы мертворожденным до (поступления в) Палату представителей", - говорится в заявлении Джонсона.

Его письмо поступило после отдельных сигналов от помощников руководства Палаты представителей и "консерваторов" как в Палате, так и в Сенате о том, что дополнительный пакет непроходим, даже если он будет одобрен Сенатом.

В настоящее время республиканцы в Сенате ищут альтернативный план для согласования финпомощи для Украины. Это сочетается с переговорами по урегулированию кризиса на границе.

Лидер республиканского большинства в Палате представителей Стив Скализ также повторил тезисы Джонсона о "мертворожденном" законопроекте руководителям штабов республиканцев накануне.

Вопрос о финансовой помощи США для Украины

Напомним, в октябре 2023 года президент США Джо Байден подал в Конгресс законопроект 106 млрд долларов для помощи Израилю и Украине, а также союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагалось выделить на Украину, а 14,3 млрд долларов - на Израиль.

Однако в декабре Сенат заблокировал начало дебатов по этому пакету помощи Байдена. Причиной стали требования республиканцев внести в законопроект более жесткий комплекс мер по защите южной границы США с Мексикой.

Байден надеется, что на следующей неделе в Сенате будет разработано соглашение о границе США с Мексикой.

Ранее сегодня Guardian писал, что Конгресс согласовал текст соглашения по границе США с Мексикой, от принятия которого будет зависеть возобновление финансирования военной помощи Украине. Текст документа планируется обнародовать в ближайшие дни.

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