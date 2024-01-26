Спікер Палати представників США зробив різку заяву про угоду щодо фінансування України

Американський політик сьогодні, 26 січня, надіслав листи своїм колегам, у яких відреагував на повідомлення про імовірну дійсність вказаних у проекті закону запропонованих положень.

"Я хотів надати коротку інформацію щодо додаткової угоди та кордону, оскільки Сенат, здається, не може досягти жодної згоди. Якщо чутки щодо змісту проекту пропозиції правдиві, він у будь-якому разі був би мертвонародженим до (надходження до) Палати представників", - йдеться у заяві Джонсона.

Його лист надійшов після окремих сигналів від помічників керівництва Палати представників і "консерваторів" як у Палаті, так і в Сенаті про те, що додатковий пакет є непрохідним, навіть якщо він буде схвалений Сенатом.

В цей час республіканці в Сенаті шукають альтернативний план для погодження фіндопомоги для України. Це поєднується з переговорами про врегулювання кризи на кордоні.

Лідер республіканської більшості в Палаті представників Стів Скаліз також повторив тези Джонсона" про "мертвонароджений" законопроект керівникам штабів республіканців напередодні.

Питання щодо фінансової допомоги США для України

Нагадаємо, у жовтні 2023 року президент США Джо Байден подав у Конгрес законопроєкт 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також союзникам в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонувалося виділити на Україну, а 14,3 млрд доларів - на Ізраїль.

Однак у грудні Сенат заблокував початок дебатів стосовно цього пакету допомоги Байдена. Причиною стали вимоги республіканців внести до законопроєкту жорсткіший комплекс заходів щодо захисту південного кордону США з Мексикою.

Байден сподівається, що наступного тижня у Сенаті розроблять угоду щодо кордону США з Мексикою.

Раніше сьогодні Guardian писав, що Конгрес погодив текст угоди щодо кордону США з Мексикою, від ухвалення якого буде залежати поновлення фінансування військової допомоги Україні. Текст документа планується оприлюднити найближчими днями.