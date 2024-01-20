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Байден надеется на решение вопроса по границе с Мексикой на следующей неделе

Вашингтон, Суббота 20 января 2024 01:02
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Байден надеется на решение вопроса по границе с Мексикой на следующей неделе Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Президент США Джо Байден надеется, что на следующей неделе в Сенате разработают соглашение по границе Америки с Мексикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, для этого необходимы "значительные изменения в политике".

"Я думаю, что на следующей неделе мы сможем что-то выработать, по крайней мере, в Сенате, и я надеюсь, что это будет двухпартийный пакет. Теперь вопрос к спикеру и республиканцам Палаты представителей, готовы ли они также действовать?", - сказал он аудитории мэров, собравшихся в Белом доме.

В Палате представителей США, где республиканцы имеют небольшое большинство, некоторые консерваторы пригрозили сместить спикера Майка Джонсона, если он попытается принять соглашение о безопасности границ в рамках пакета помощи Украине.

В пятницу Байден признал, что необходимы изменения в иммиграционной политике.

"Я считаю, что нам нужны значительные изменения в политике на границе, включая изменения в нашей системе предоставления убежища", - сказал он.

Проблемы с границей США и Мексики

Одной из основных проблем является рост числа нелегальных мигрантов, пересекающих границу из Мексики в США. Это связано с различными факторами, включая бедность, насилие и преследования в странах Центральной Америки и Мексики.

Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов на помощь Украине и Израилю, но республиканцы в Сенате потребовали изменения законопроекта, чтобы включить в него более радикальные предложения по защите границы с Мексикой.

Ранее стало известно, что вопрос оказания помощи Украине может рассматриваться в США только после урегулирования кризиса на границе с Мексикой.

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