Байден надеется на решение вопроса по границе с Мексикой на следующей неделе
Президент США Джо Байден надеется, что на следующей неделе в Сенате разработают соглашение по границе Америки с Мексикой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По его словам, для этого необходимы "значительные изменения в политике".
"Я думаю, что на следующей неделе мы сможем что-то выработать, по крайней мере, в Сенате, и я надеюсь, что это будет двухпартийный пакет. Теперь вопрос к спикеру и республиканцам Палаты представителей, готовы ли они также действовать?", - сказал он аудитории мэров, собравшихся в Белом доме.
В Палате представителей США, где республиканцы имеют небольшое большинство, некоторые консерваторы пригрозили сместить спикера Майка Джонсона, если он попытается принять соглашение о безопасности границ в рамках пакета помощи Украине.
В пятницу Байден признал, что необходимы изменения в иммиграционной политике.
"Я считаю, что нам нужны значительные изменения в политике на границе, включая изменения в нашей системе предоставления убежища", - сказал он.
Проблемы с границей США и Мексики
Одной из основных проблем является рост числа нелегальных мигрантов, пересекающих границу из Мексики в США. Это связано с различными факторами, включая бедность, насилие и преследования в странах Центральной Америки и Мексики.
Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов на помощь Украине и Израилю, но республиканцы в Сенате потребовали изменения законопроекта, чтобы включить в него более радикальные предложения по защите границы с Мексикой.
Ранее стало известно, что вопрос оказания помощи Украине может рассматриваться в США только после урегулирования кризиса на границе с Мексикой.
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