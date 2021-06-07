ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Спікер Кнесету оголосив про сформований уряд Без партії Нетаньяху

Новость на русском →
Єрусалим, Понеділок 07 червня 2021 18:29
Спікер Кнесету оголосив про сформований уряд Без партії Нетаньяху Фото: в Ізраїлі оголосили про формування коаліційного уряду (flickr.com/jonlaiyexian)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Спікер Кнесету ярів Левін офіційно оголосив про сформований лідерами партій "Яміна" Нафталі Беннетта і "Еш Атід" Яіра Лапіда коаліційного уряду Ізраїлю. У новому Кабміні не буде представників політсили чинного прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

При цьому Левін не назвав дату голосування по-новому уряду і його приведення до присяги. Однак, зазначає видання, за чинним законодавством це має відбутися не пізніше 14 червня.

Раніше Лапід висловив упевненість в довговічності нового уряду, в якому він повинен зайняти пост прем'єр-міністра. "Цей уряд буде хорошим і буде довго працювати, оскільки він заснований на правильних речах - довірі, порядності і добрій волі", - уточнив він.

Нагадаємо, Нафталі Беннетт і Яїр Лапід 2 червня завершили формування коаліції для створення нового уряду Ізраїлю. У цьому Кабінеті міністрів не буде партії чинного прем'єра Біньяміна Нетаньяху.

Зазначимо, на початку квітня президент Ізраїлю Реувен Рівлін доручив Нетаньяху формування коаліції після парламентських виборів. Однак Нетаньяху не зміг сформувати коаліцію у відведений законом термін.

Після цього про формування коаліції оголосив Беннетт. Він підкреслив, що в нову коаліцію не увійде партія Нетаньяху.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Коаліція Нетаньяху Ізраїль правительство
NEWS
Зеленський і Байден проведуть сьогодні телефонну розмову
Зеленський і Байден проведуть сьогодні телефонну розмову
DAILY
Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС