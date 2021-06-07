Спікер Кнесету оголосив про сформований уряд Без партії Нетаньяху
Спікер Кнесету ярів Левін офіційно оголосив про сформований лідерами партій "Яміна" Нафталі Беннетта і "Еш Атід" Яіра Лапіда коаліційного уряду Ізраїлю. У новому Кабміні не буде представників політсили чинного прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
При цьому Левін не назвав дату голосування по-новому уряду і його приведення до присяги. Однак, зазначає видання, за чинним законодавством це має відбутися не пізніше 14 червня.
Раніше Лапід висловив упевненість в довговічності нового уряду, в якому він повинен зайняти пост прем'єр-міністра. "Цей уряд буде хорошим і буде довго працювати, оскільки він заснований на правильних речах - довірі, порядності і добрій волі", - уточнив він.
Нагадаємо, Нафталі Беннетт і Яїр Лапід 2 червня завершили формування коаліції для створення нового уряду Ізраїлю. У цьому Кабінеті міністрів не буде партії чинного прем'єра Біньяміна Нетаньяху.
Зазначимо, на початку квітня президент Ізраїлю Реувен Рівлін доручив Нетаньяху формування коаліції після парламентських виборів. Однак Нетаньяху не зміг сформувати коаліцію у відведений законом термін.
Після цього про формування коаліції оголосив Беннетт. Він підкреслив, що в нову коаліцію не увійде партія Нетаньяху.