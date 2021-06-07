Спікер Кнесету оголосив про сформований уряд Без партії Нетаньяху

Спікер Кнесету ярів Левін офіційно оголосив про сформований лідерами партій "Яміна" Нафталі Беннетта і "Еш Атід" Яіра Лапіда коаліційного уряду Ізраїлю . У новому Кабміні не буде представників політсили чинного прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

При цьому Левін не назвав дату голосування по-новому уряду і його приведення до присяги. Однак, зазначає видання, за чинним законодавством це має відбутися не пізніше 14 червня.

Раніше Лапід висловив упевненість в довговічності нового уряду, в якому він повинен зайняти пост прем'єр-міністра. "Цей уряд буде хорошим і буде довго працювати, оскільки він заснований на правильних речах - довірі, порядності і добрій волі", - уточнив він.