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Спикер Кнессета объявил о сформированном правительстве без партии Нетаньяху

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Иерусалим, Понедельник 07 июня 2021 18:29
Спикер Кнессета объявил о сформированном правительстве без партии Нетаньяху Фото: в Израиле объявили о формировании коалиционного правительства (flickr.com/jonlaiyexian)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Спикер Кнессета Ярив Левин официально объявил о сформированном лидерами партий "Ямина" Нафтали Беннетта и "Еш Атид" Яира Лапида коалиционного правительства Израиля. В новом Кабмине не будет представителей политсилы действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

При этом Левин не назвал дату голосования по-новому правительству и его приведения к присяге. Однако, отмечает издание, по действующему законодательству это должно произойти не позднее 14 июня.

Ранее Лапид выразил уверенность в долговечности нового правительства, в котором он должен занять пост премьер-министра. "Это правительство будет хорошим и будет долго работать, поскольку оно основано на правильных вещах - доверии, порядочности и доброй воле", - уточнил он.

Напомним, Нафтали Беннетт и Яир Лапид 2 июня завершили формирование коалиции для создания нового правительства Израиля. В этом кабинете министров не будет партии действующего премьера Биньямина Нетаньяху.

Отметим, в начале апреля президент Израиля Реувен Ривлин поручил Нетаньяху формирование коалиции после парламентских выборов. Однако Нетаньяху не смог сформировать коалицию в отведенный законом срок.

После этого о формировании коалиции объявил Беннетт. Он подчеркнул, что в новую коалицию не войдет партия Нетаньяху.

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