Спикер Кнессета объявил о сформированном правительстве без партии Нетаньяху

Спикер Кнессета Ярив Левин официально объявил о сформированном лидерами партий "Ямина" Нафтали Беннетта и "Еш Атид" Яира Лапида коалиционного правительства Израиля . В новом Кабмине не будет представителей политсилы действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

При этом Левин не назвал дату голосования по-новому правительству и его приведения к присяге. Однако, отмечает издание, по действующему законодательству это должно произойти не позднее 14 июня.

Ранее Лапид выразил уверенность в долговечности нового правительства, в котором он должен занять пост премьер-министра. "Это правительство будет хорошим и будет долго работать, поскольку оно основано на правильных вещах - доверии, порядочности и доброй воле", - уточнил он.