В Ізраїлі завершили формування коаліції без партії Нетаньяху

Лідер ізраїльської партії "Яміна" Нафталі Беннетт та очільник партії "Еш Атід" Яїр Лапід завершили формування коаліції . У новому уряді Ізраїлю не буде партії чинного прем'єра Біньяміна Нетаньяху.

За дві години до завершення часу, відведеного на формування нової коаліції, лідер партії "РААМ" Мансур Аббас підписав коаліційну угоду. Тепер очільник партії "Еш Атід" Лапід повинен сповістити про формування уряду президента країни.

Як пише JP, формування коаліції затягнулося, оскільки Беннетт після сьогоднішніх переговорів з Нетаньяху висунув нову умову, однак сторонам все ж вдалося досягти угоди. Новий уряд повинен очолити саме Беннетт.

Зазначається, що Лапід повинен офіційно повідомити президенту про формування коаліції до 23:59 середи, 2 червня. Якщо лідер "Еш Атід" не встигне до цього часу, то повноваження на формування нового уряду перейдуть до Кнесету країни.