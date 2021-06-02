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В Ізраїлі завершили формування коаліції без партії Нетаньяху

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Ізраїль, Середа 02 червня 2021 23:01
В Ізраїлі завершили формування коаліції без партії Нетаньяху Фото: в Ізраїлі сформували коаліцію (flickr.com/jonlaiyexian)
Автор: Дмитро Левицький

Лідер ізраїльської партії "Яміна" Нафталі Беннетт та очільник партії "Еш Атід" Яїр Лапід завершили формування коаліції. У новому уряді Ізраїлю не буде партії чинного прем'єра Біньяміна Нетаньяху.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

За дві години до завершення часу, відведеного на формування нової коаліції, лідер партії "РААМ" Мансур Аббас підписав коаліційну угоду. Тепер очільник партії "Еш Атід" Лапід повинен сповістити про формування уряду президента країни.

Як пише JP, формування коаліції затягнулося, оскільки Беннетт після сьогоднішніх переговорів з Нетаньяху висунув нову умову, однак сторонам все ж вдалося досягти угоди. Новий уряд повинен очолити саме Беннетт.

Зазначається, що Лапід повинен офіційно повідомити президенту про формування коаліції до 23:59 середи, 2 червня. Якщо лідер "Еш Атід" не встигне до цього часу, то повноваження на формування нового уряду перейдуть до Кнесету країни.

Нагадаємо, на початку квітня президент Ізраїля Реувен Рівлін доручив Нетаньяху формування коаліції після парламентських виборів.

Однак Нетаньяху не зміг сформувати коаліцію у відведений законом термін.

Після цього про формування коаліції оголосив Беннетт. Він наголосив, що до нової коаліції не увійде партія Нетаньяху.

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