Закінчився мандат Нетаньяху на формування уряду Ізраїлю

Мандат чинного прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху на формування уряду закінчився 5 травня опівночі. Однак він так і не зміг отримати парламентську більшість.

Хто з ізраїльських політиків наступним намагатиметься створити правлячу коаліцію, вирішить найближчими днями президент Ізраїлю Реувен Рівлін.

За законом президент міг продовжити мандат Біньяміну Нетаньяху ще на два тижні. Так вже кілька разів відбувалося в попередні роки, проте цього разу шанси на успіх чинного прем'єра і лідера правої партії "Лікуд" були мізерні і партія сама вирішила повернути мандат президенту.

У президента є три дні на консультації з лідерами представлених у Кнесеті партій, однак він може обійтися без цієї процедури або скоротити її термін. Серед потенційних кандидатів у прем'єри - лідер опозиції, голова центристської партії "Єш Атід" Яїр Лапід. Є також ймовірність, що президент передасть мандат лідеру правої партії "Яміна" Нафталі Беннету або ж поверне його в Кнесет - тоді будь-який з депутатів може спробувати сформувати уряд.

В Ізраїлі право першим формувати уряд отримує лідер партії, який отримав найбільше рекомендацій депутатів і відповідно має більший шанс отримати правлячу коаліцію. Однак автоматичний успіх не гарантований.

Кандидат у прем'єри має заручитися підтримкою абсолютної парламентської більшості (61 з 120 депутатів Кнесету) або в деяких виняткових випадках простої більшості голосів, за умови, що частина партій, які не отримають міністерські портфелі, все одно буде готова підтримати уряд в ході процедури його схвалення в Кнесеті.