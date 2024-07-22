Спикер Джонсон пояснил, как Трамп мог бы закончить войну России против Украины

Дональд Трамп в случае избрания его президентом США, мог бы продемонстрировать силу и закончить войну России против Украины с помощью телефонного звонка.

"Я очень уверен в том, что президент Трамп сможет положить конец этому конфликту, потому что он будет демонстрировать силу. Мы сохраняем мир силой. У нас этого не было за три с половиной года администрации Байдена. Все было с точностью до наоборот", - сказал он.

Джонсон напомнил заявление Трампа о том, что Россия не вторгалась в Украину во время его администрации. "У нас не было конфликта в Израиле, войны в Израиле, как сейчас, потому что Иран был усилен при Байдене. У нас не было Китая, который действовал бы так провокационно, как сейчас, по всему миру", - сказал он.

"Президент Трамп имеет возможность поднять трубку и высказать угрозы и требования противникам по всему миру, на которые они обращают внимание, потому что они его в некотором роде боятся. В этом есть реальная ценность", - рассказал Джонсон.

Заявления Трампа

Напомним, Трамп не раз заявлял, что в случае его избрания президентом он может остановить войну России против Украины. На прошлой неделе он заявил, что может остановить любую войну телефонным звонком.

Комментируя заявление Трампа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все бы очень обрадовались, если бы войну удалось завершить так быстро - "но вопрос, какой ценой - и кто ее заплатит". По его убеждению, платить за это пришлось бы Украине своими территориями, поэтому Украина на это никогда не пойдет.