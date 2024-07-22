Спікер Джонсон пояснив, як Трамп міг би закінчити війну Росії проти України

Дональд Трамп у разі обрання його президентом США міг би продемонструвати силу і закінчити війну Росії проти України за допомогою телефонного дзвінка.

"Я дуже впевнений у тому, що президент Трамп зможе покласти край цьому конфлікту, тому що він демонструватиме силу. Ми зберігаємо світ силою. У нас цього не було за три з половиною роки адміністрації Байдена. Все було з точністю до навпаки", - сказав він.

Джонсон нагадав заяву Трампа про те, що Росія не вторгалася в Україну під час його адміністрації. "У нас не було конфлікту в Ізраїлі, війни в Ізраїлі, як зараз, тому що Іран був посилений за Байдена. У нас не було Китаю, який діяв би так провокаційно, як зараз, у всьому світі", - сказав він.

"Президент Трамп має можливість підняти трубку і висловити погрози та вимоги противникам по всьому світу, на які вони звертають увагу, тому що вони його певною мірою бояться. У цьому є реальна цінність", - розповів Джонсон.

Заяви Трампа

Нагадаємо, Трамп неодноразово заявляв, що у разі його обрання президентом він може зупинити війну Росії проти України. Минулого тижня він заявив, що може зупинити будь-яку війну телефонним дзвінком.

Коментуючи заяву Трампа, президент України Володимир Зеленський заявив, що всі дуже зраділи б, якби війну вдалося завершити так швидко - "але питання, якою ціною - і хто її заплатить". На його переконання, платити за це довелося б Україні своїми територіями, тож Україна на це ніколи не піде.