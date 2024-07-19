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Зеленский ответил на заявление Трампа о прекращении войны "за 24 часа"

Украина, Пятница 19 июля 2024 12:32
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Зеленский ответил на заявление Трампа о прекращении войны "за 24 часа" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Простая остановка войны будет означать потерю Украиной территорий и победу Путина. Киев никогда на это не пойдет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью BBC.

Таким образом, он прокомментировал старое утверждение кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что он сможет завершить войну России с Украиной "за 24 часа".

Зеленский отметил, все бы очень обрадовались, если бы войну удалось завершить так быстро - "но вопрос, какой ценой - и кто ее заплатит".

По его убеждению, платить за это пришлось бы Украине.

"Это означает просто остановиться - и отдать [территории], и забыть. Санкции снимут, Путин получит землю, сделает из этого победу. Мы никогда на это не пойдем", - сказал Зеленский.

Заявления Трампа

Напомним, Трамп не раз заявлял, что в случае его избрания президентом он может остановить войну России против Украины.

Накануне он заявил, что может остановить любую войну телефонным звонком. Он заявил, что при Джордже Буше Россия вторглась в Грузию, у власти Барака Обамы РФ забрала Крым, а при нынешней администрации США Россия хочет забрать всю Украину. Трамп добавил, что когда он находился в Белом доме, Россия ничего не забрала.

Как сообщало РБК-Украина, 19 июля между Трампом и Зеленским запланирован телефонный разговор, который состоится на фоне обеспокоенности в Европе относительно того, какой будет политика Трампа по поводу войны в случае избрания президентом.

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