Трамп заявил, что может остановить любую войну телефонным звонком

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Голоса Америки .

Отметим, что в финальной речи на съезде Республиканской партии Трамп затронул вопрос войны в Украине и другие конфликты, которые возникли за последнее время.

По его словам, благодаря победе на выборах в ноябре "годы войны, хаоса и слабости закончатся". Трамп заявил, что при нем не было никаких войн за исключением ИГИЛа, и он остановит все войны телефонным звонком.

"Я остановлю эти войны только телефонным звонком. Я могу остановить любую войну телефонным звонком", - заявил Трамп.

Также в ходе своего выступления он сказал, что при Джордже Буше Россия вторглась в Грузию, при власти Барака Обамы РФ забрала Крым, а при нынешней администрации США Россия хочет забрать всю Украину. Трамп добавил, что когда он был в Белом доме, Россия ничего не забрала. Его боялись как РФ, так и Китай.

"Я закончу каждый международный кризис, который создала нынешняя администрация, включая ужасную войну между Россией и Украиной", - сказал Трамп в ходе своего выступления.

В то же время CNN отмечает, что бывший президент США ложно утверждает, что во время его правления "мир был миром". Издание пишет, что когда Трамп покинул свой пост в начале 2021 году, были десятки не разрешенных войн и вооруженных конфликтов. В частности: