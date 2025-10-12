Spiegel: Ангела Меркель сыграла важную роль при вторжении РФ в Украину
Новые данные о роли Германии в подготовке российской армии к современным конфликтам вызывают вопросы о влиянии политики Берлина на безопасность Восточной Европы перед вторжением РФ в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию еженедельного журнала Spiegel.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель оказывала содействие российской армии в освоении современных методов ведения боя перед вторжением РФ в Украину в 2014 году. По информации издания, оборонный концерн Rheinmetall разрабатывал симуляторы, программное обеспечение и оборудование для российской армии, рассчитывая получить контракт на сумму около 1 миллиарда евро.
Немецкий опыт на службе Москвы
При поддержке правительства Меркель планировалось создание сети российских учебных центров по образцу немецкого полигона Альтмарк, где отрабатывалась имитация современных боевых действий. Целью таких центров было повышение эффективности российских войск и подготовка к современным сценариям боя.
Политические решения и последствия
На саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года Украине и Грузии отказали в присоединении к Плану действий по членству, чему частично способствовала позиция Меркель.
Через несколько месяцев после этого Москва начала военные действия против Грузии. Политики Берлина считали, что сотрудничество с Россией будет способствовать стабильности в регионе, однако на практике оно укрепило военный потенциал РФ перед вторжением в Украину.
Напоминаем, что европейские лидеры вновь обсуждают, могла ли внутреннее разобщение ЕС способствовать началу войны в Украине, при этом бывший канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что попытки убедить Кремль к уступкам в 2021 году не увенчались успехом, а единый голос Союза так и не прозвучал.
Отметим, что депутаты литовского Сейма отреагировали на заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которая связала сопротивление Польши и стран Балтии с прямыми контактами с Владимиром Путиным и его решением начать вторжение в Украину в 2022 году.