Главная » Новости » Война в Украине

Ангела Меркель объяснила, почему Европа не остановила войну в Украине

Украина, Среда 08 октября 2025 06:20
UA EN RU
Ангела Меркель объяснила, почему Европа не остановила войну в Украине (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Европа вновь возвращается к вопросу, могла ли ее разобщенность стать одной из причин начала войны в Украине. Бывший канцлер Германии напомнила о неудачных попытках убедить Кремль пойти на уступки еще в 2021 году — и признала, что единый голос ЕС тогда так и не прозвучал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Telegraph.

Неудачные попытки договориться с Кремлем

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что летом 2021 года вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном они пытались создать новый формат переговоров с Кремлем от имени всего Европейского союза. По ее словам, идея заключалась в том, чтобы Европа говорила с Россией единым голосом, однако инициатива провалилась.

Против выступили страны Балтии и Польша, опасавшиеся, что такие переговоры только усилят позиции Москвы. В итоге каждая европейская страна действовала по отдельности, а российский диктатор получил сигнал о слабости и отсутствии единства в ЕС.

Меркель отметила, что Европа так и не смогла выработать общую стратегию в отношении России, а "разногласия между союзниками лишь усугубили ситуацию". По ее словам, последствия этого ощущаются до сих пор.

Почему разногласия в ЕС сохраняются

Сегодня споры вокруг тех событий снова обострились, ведь Европа по-прежнему не демонстрирует единства. После смены власти в США новая администрация Дональда Трампа отказалась от финансирования украинских военных нужд, переложив ответственность на Европейский союз. Однако и там до сих пор нет согласия по ключевым вопросам.

По данным СМИ, преемник Меркель Фридрих Мерц не присоединился к инициативе президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьера Кира Стармера, предлагающих ввести в Украину европейские миротворческие силы.

Страны Балтии остаются решительно антироссийскими, в то время как новый президент Польши Кароль Навроцкий выступает против вступления Украины в ЕС и НАТО и отменил льготы для украинских беженцев.

Кроме того, Венгрия и Словакия продолжают закупать российские энергоносители и блокировать пакеты военной помощи Киеву, а в Чехии парламентское большинство сформировали партии, скептически настроенные к поддержке Украины.

Напоминаем, что несмотря на отсутствие прорыва после переговоров США и России, украинская стратегия ведения войны на истощение начала приносить результаты: регулярные потери врага и способность ВСУ быстро адаптироваться к изменяющейся обстановке создают предпосылки для устойчивого преимущества и перспективы долгосрочной победы.

Отметим, что Москва усиливает зависимость от иностранных наемников, делая ставку на кубинских бойцов, массовое участие которых меняет динамику войны и вызывает новые опасения в сфере международной безопасности.

Война в Украине Ангела Меркель
