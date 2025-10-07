ua en ru
В Литве раскритиковали Меркель за оправдание Путина и его агрессии

Литва, Вторник 07 октября 2025 10:02
Фото: Ангела Меркель (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Депутаты литовского Сейма отреагировали на слова бывшего немецкого канцлера Ангелы Меркель, которая связала сопротивление Польши и стран Балтии прямым контактам с российским диктатором Владимиром Путиным и его решение вторгнуться в Украину в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Что предшествовало

На днях Меркель заявила, что в 2021 году вместе с Эмманюэлем Макроном она хотела организовать переговоры Европейского Союза с Путиным. Однако тогда якобы против этого выступили страны Балтии и Польша.

"В любом случае, этого не произошло. Затем я ушла с должности, и тогда началась агрессия Путина", - сказала Меркель.

Реакция Литвы

Председатель Комитета по иностранным делам Сейма социал-демократ Ремигиюс Мотузас заявил, что заявления Меркель нельзя считать официальной позицией Германии. По его словам, отношения Европы и России были напряженными задолго до 2021 года.

"Крым был оккупирован в 2014 году, и на самом деле с 2015 года и до войны в Украине в 2022 году отношения с Россией уже были напряженными... Минские соглашения не были подписаны, это Россия их сорвала, заблокировала и не согласилась с некоторыми позициями", - сказал депутат.

Однако он согласился, что длительное время позиции государств Западной Европы и восточных государств ЕС в отношении России расходились.

"Некоторые государства Европейского Союза, вероятно, все еще надеялись, что Россия прозреет, и не ожидали этого полномасштабного вторжения. Они все еще надеялись, и из этого, вероятно, можно сделать вывод, что еще в 2015 году та же Германия подписала с Россией соглашение о газопроводе "Северный поток-2", - сказал Мотузас.

А вот консерватор Жигимантас Павильонис заявил, Меркель потакает Путину.

"Меркель представляет давнюю традицию потакания Путину, благодаря которой российские танки сейчас находятся и в Грузии, и в Украине. И если бы эта линия продолжалась сегодня, я боюсь, что они (российские танки - ред.) оказались бы где-то по дороге в Берлин и на нашей территории", - сказал он.

Он также связывает подобные заявления Меркель с внутренней политикой Германии. Ведь нынешнему канцлеру Германии Фридриху Мерцу непросто проводить новую внешнюю политику - его рейтинги упали, поэтому Меркель пользуется этой ситуацией.

"Я думаю, что она сейчас пытается поднять волну этих любителей России, любителей знатоков Путина против Мерца", - сказал он.

Ранее мы писали о том, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель знала о намерении российского диктатора Владимира Путина шантажировать Европу газовым вопросом. В частности, об этом свидетельствуют рассекреченные документы по газопроводу "Северный поток - 2". В частности, в документах была найдена записка чиновника немецкого министерства экономики от августа 2021 года.

