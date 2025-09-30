ua en ru
Вт, 30 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

"Спецтехноэкспорт" должен вернуть 36 млн за сорванный оборонный контракт: решение суда

Вторник 30 сентября 2025 11:16
UA EN RU
"Спецтехноэкспорт" должен вернуть 36 млн за сорванный оборонный контракт: решение суда Фото: суд обязал "Спецтехноэкспорт" возместить 36 млн грн оборонному агентству (freepik.com)
Автор: Юлия Бойко

Хозяйственный суд Киева постановил взыскать с госпредприятия "Спецтехноэкспорт" более 36 млн грн в пользу "Агентства оборонных закупок" МОУ из-за невыполнения контракта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на постановление суда по делу №910/3106/25.

Суд удовлетворил иск госпредприятия Министерства обороны Украины "Агентство оборонных закупок" к дочернему предприятию "Укрспецэкспорта" - "Спецтехноэкспорт". Решением взыскано 36,2 млн грн, куда вошла предоплата за товар, пеня и проценты.

Речь идет о контракте с июля 2024 года на поставку более 4,8 тыс. единиц оборонной продукции для ВСУ. Заказчик перечислил исполнителю 35,8 млн грн аванса, но товар до конца января 2025 года так и не был поставлен. Действие контракта закончилось 31 января 2025.

В суде "Спецтехноэкспорт" объяснял срыв поставок проблемами с иностранным контрагентом - чешской компанией SH Commerce, которая отказалась от лицензии на торговлю военными материалами. Также ответчик пытался продлить контракт, предложив новое соглашение с турецкой Assan Group, но "Агентство оборонных закупок" не согласилось.

Судья Оксана Мандриченко отклонила доводы ответчика. В решении говорится, что компания не доказала отсутствие своей вины и должна вернуть полученные средства. Суд отклонил утверждение о форс-мажоре, ссылаясь на Гражданский кодекс Украины, где нарушение обязательств контрагентами не освобождает от ответственности.

Ходатайство "Спецтехноэкспорта" о привлечении Минобороны и чешской компании как третьих лиц также отклонили. Суд признал правомерными требования по пени и процентам за использование средств.

Ранее сообщалось, экс-директору предприятия ОПК дали 10 лет тюрьмы за хищение средств.

Также напомним, недавно ВАКС избрал меру пресечения для чиновника Министерства обороны, которого подозревают в получении неправомерной выгоды от застройщика. Чиновнику назначили залог и возложили ряд процессуальных обязанностей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Суд
Новости
Россия атаковала энергетику в Бобровице: на Черниговщине десятки тысяч людей без электричества
Россия атаковала энергетику в Бобровице: на Черниговщине десятки тысяч людей без электричества
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен