"Спецтехноекспорт" має повернути 36 млн за зірваний оборонний контракт: рішення суду

Вівторок 30 вересня 2025 11:16
UA EN RU
"Спецтехноекспорт" має повернути 36 млн за зірваний оборонний контракт: рішення суду Фото: суд зобов’язав "Спецтехноекспорт" відшкодувати 36 млн грн оборонному агентству (freepik.com)
Автор: Юлія Бойко

Господарський суд Києва постановив стягнути з держпідприємства "Спецтехноекспорт" понад 36 млн грн на користь "Агенції оборонних закупівель" МОУ через невиконання контракту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на постанову суду у справі №910/3106/25.

Суд задовольнив позов держпідприємства Міністерства оборони України "Агенція оборонних закупівель" до дочірнього підприємства "Укрспецекспорту" - "Спецтехноекспорт". Рішенням стягнуто 36,2 млн грн, куди увійшла попередня оплата за товар, пеня та відсотки.

Йдеться про контракт від липня 2024 року на постачання понад 4,8 тис. одиниць оборонної продукції для ЗСУ. Замовник перерахував виконавцю 35,8 млн грн авансу, але товар до кінця січня 2025 року так і не був поставлений. Дія контракту закінчилася 31 січня 2025.

У суді "Спецтехноекспорт" пояснював зрив постачання проблемами з іноземним контрагентом - чеською компанією SH Commerce, яка відмовилася від ліцензії на торгівлю військовими матеріалами. Також відповідач намагався продовжити контракт, запропонувавши нову угоду з турецькою Assan Group, але "Агенція оборонних закупівель" не погодилася.

Суддя Оксана Мандриченко відхилила аргументи відповідача. У рішенні зазначено, що компанія не довела відсутність своєї вини та має повернути отримані кошти. Суд відхилив твердження про форс-мажор, посилаючись на Цивільний кодекс України, де порушення зобов'язань контрагентами не звільняє від відповідальності.

Клопотання "Спецтехноекспорту" про залучення Міноборони та чеської компанії як третіх осіб також відхилили. Суд визнав правомірними вимоги щодо пені та відсотків за користування коштами.

Раніше повідомлялося, ексдиректору підприємства ОПК дали 10 років тюрми за розкрадання коштів.

Також нагадаємо, нещодавно ВАКС обрав запобіжний захід для посадовця Міністерства оборони, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди від забудовника. Чиновнику призначили заставу та поклали низку процесуальних обов’язків.

