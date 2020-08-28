ФСБ завербувала директора готелю для шпигунства за українськими військовими

Фото: вивіска СБУ (РБК-Україна)

Служба безпеки України викрила спробу вербування мешканки одного з прифронтових населених пунктів Луганської області з боку Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Жінка повинна була шпигувати за військовими Збройних сил України.

Про це повідомили у прес-службі СБУ в Донецькій і Луганській областях.

Повідомляється, що жінка була завербована під час поїздки на територію Росії. Вона є директором одного з готелів.

"Через багатогодинне психологічний тиск співробітники спецслужби ворожої змусили літньої людини підписати зобов'язання по збору і передачі їм інформації про постояльців готелю з числа українських правоохоронців, військових, працівників органів влади та іноземних громадян", - повідомили в СБУ.

Жінка повинна була регулярно передавати відомості про постояльців ворожій стороні, однак після повернення на територію України СБУ викрила факт вербування.

В СБУ зазначили, що державна зрада карається позбавленням волі до 15 років. При цьому в разі не виконання злочинного наказу громадяни звільняються від відповідальності.

На Луганщині контррозвідка СБУ виявила чергову спробу вербування громадян України спецслужбами країни-агресора Спецслужб країни-агресора не полишають спроб залучення громадян України до конфіденційної співпраці на шкоду державної безпеки нашої країни. СБУ щотижня виявляє факти агресивної роботи з вербування українців, які перетинають державний українсько-російський кордон або перебувають на території Росії. Нещодавно у межах раніше відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України співробітники контррозвідки СБУ задокументували факт вербування представниками ФСБ РФ директорки готелю одного з прикордонних селищ на Луганщині. Контррозвідники спецслужб встановили, що під час виїзду до РФ через міжнародний пункт пропуску жінка була затримана ФСБ. Через багаточасовий психологічний тиск співробітники ворожої спецслужб змусили літню людину підписати зобов'язання щодо збору та передачі їм інформації про постояльців готелю з числа українських правоохоронців, військових, працівників органів влади та іноземних громадян. Представники ворожої спецслужб наполягали, аби директорка готелю регулярно передавала їм відповідні відомості. Громадянка не встигла вчинити жодних дій на шкоду державній безпеці України, оскільки невдовзі після повернення факт її вербування було виявлено контррозвідкою СБУ. Нагадуємо, що відповідно до ст. 111 Кримінального кодексу України, державна зрада карається позбавленням волі строком до 15 років. Водночас звільняються від кримінальної відповідальності громадяни України, які на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників жодних дій не вчинив і добровільно повідомили правоохоронцям свій зв'зв'язок з ними та про отримане завдання. Опубліковано Прес-служба 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях П'ятниця, 28 серпня 2020 р.

Нагадаємо, в кінці травня в Україні викрили агента ФСБ, який повинен був збирати інформацію про співробітників СБУ.

Також РБК-Україна писало, що в Харківській області викрили колишнього бойовика "ДНР", який проходив службу в Збройних силах України.