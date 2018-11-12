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Спецслужби Канади першими зізналися, що прослухали запис вбивства журналіста Хашкаджі

Новини » Політика    12.11.2018 - 16:57
Спецслужби Канади першими зізналися, що прослухали запис вбивства журналіста Хашкаджі
Фото: Джамаль Хашкаджі (скрін відео)

Прем'єр Канади Трюдо став першим західним лідером, який підтвердив прослуховування запису вбивства журналіста

Спецлужбы Канади першими із західних країн заявили про завершення прослуховування аудіозапису, на якому зафіксовано момент вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі в стамбульському консульстві Саудівської Аравії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Джастін Трюдо також став першим західним лідером, який підтвердив, що розвідувальні служби Канади прослухали записи. Сам Трюдо зізнався, що особисто не чув уадиозаписи.

"Канадські розвідувальні агентства тісно співпрацюють з цього питання з турецькою розвідкою", - сказав він.

Нагадаємо, презиент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган 10 листопада повідомив про те, що Туреччина передала аудіозаписи, на яких задокументовано вбивство Хашкаджі, Саудівській Аравії, США, Німеччині, Франції і Великобританії. Однак він не повідомляв, що записи також отримала Канада.

Раніше повідомлялося, що під час обшуку резиденції генерального консула Саудівської Аравії в Стамбулі були виявлені сліди кислоти та інших хімікатів, які могли використовувати для знищення тіла вбитого журналіста Джамаля Хашкаджі.

Перед цим слідство заявило, що тіло відомого саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджі, якого вбили в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі, було знищено в кислоті.

Співробітники консульства Саудівської Аравії намагалися замести сліди після вбивства Хашкаджі, зокрема, для цього вони підібрали схожого на нього чоловіка, який гуляв у день вбивства по місту.

Журналіст The Washington Post Хашкаджі зник 2 жовтня після відвідин генконсульства Саудівської Аравії в Стамбулі.

 

 

Стали відомі останні слова вбитого журналіста Хашкаджи У резиденції саудівського консула в Стамбулі знайшли сліди кислоти
Новини України КанадаТурцияСаудовская АравияДжамаль Хашкаджи
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