Спецслужбы Канады первыми признались, что прослушали запись убийства журналиста Хашкаджи

Фото: Джамаль Хашкаджи (скрин видео)

Премьер Канады Трюдо стал первым западным лидером, подтвердивший прослушивание записи убийства журналиста

Спецлужбы Канады первыми из западных стран заявили о завершении прослушивания аудиозаписи, на которой записан момент убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в стамбульском консульстве Саудовской Аравии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Джастин Трюдо также стал первым западным лидером, подтвердившим, что разведывательные службы Канады прослушали записи. Сам Трюдо признался, что лично не слышал уадиозаписи.

"Канадские разведывательные агентства тесно сотрудничают по этому вопросу с турецкой разведкой", - сказал он.

Напомним, презиент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 ноября сообщил о том, что Турция передала аудиозаписи, на которых задокументировано убийство Хашкаджи, Саудовской Аравии, США, Германии, Франции и Великобритании. Однако он не сообщал, что записи также получила Канада.

Ранее сообщалось, что во время обыска резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле были обнаружены следы кислоты и других химикатов, которые могли использовать для растворения тела убитого журналиста Джамаля Хашкаджи.

Перед этим следствие заявило, что тело известного саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, которого убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, было уничтожено в кислоте.

Сотрудники консульства Саудовской Аравии пытались замести следы после убийства Хашкаджи, в частности, для этого они подобрали похожего на него человека, который гулял в день убийства по городу.

Журналист The Washington Post Хашкаджи пропал 2 октября после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.